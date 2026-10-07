El BOE lo avala: se confirma el puente por el festivo del 1 de noviembre en estas comunidades autónomas de España

El próximo 1 de noviembre se celebrará en España la tradicional fiesta de Todos los Santos, pero en 2027 habrá una gran singularidad: este día cae domingo. Esto ha hecho que muchas comunidades autónomas hayan decidido desplazar el festivo al lunes 2 de noviembre, cosa que hará que sus ciudadanos tengan un puente a primero de mes. Otros gobiernos regionales han decidido mantener el festivo el domingo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el festivo del 1 de noviembre en España.

El mes de octubre ha llegado con el otoño y un festivo que podrán disfrutar el próximo lunes los ciudadanos españoles. Este día se celebra el Día de la Fiesta Nacional, que será festivo en todo el territorio, ya que es el día en el que se celebra el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. El centro de los actos de este día tendrá lugar en el Paseo de la Castellana de Madrid, donde se celebrará el tradicional desfile militar que estará presidido por el rey Felipe VI.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Fiesta Nacional y también la festividad de la Virgen del Pilar, en la que la ciudad de Zaragoza vivirá su día grande con la tradicional ofrenda a la Virgen, que es uno de los puntos fuertes de la festividad de los Pilares de la capital mañana. Este puente por la Hispanidad también será aprovechado por los habitantes de la Comunidad Valenciana, que el viernes 9 de octubre celebran el Día de la Comunidad Valenciana. Esto hará que los alicantinos, valencianos y castellonenses tengan un puente de cuatro días.

¿Dónde será festivo el 1 de noviembre?

El próximo puente para los españoles, antes de llegar al tradicional puente de la Purísima, que tiene lugar entre el 6 y el 8 de diciembre, es el Día de Todos los Santos, que llega el próximo 1 de noviembre. En este 2027, el calendario ha sido caprichoso, ya que cae en domingo y esto ha hecho que en algunos puntos de España se haya desplazado hasta el martes 2 de noviembre, día que será festivo en una gran parte del territorio. Estas con las comunidades que han desplazado el festivo al día siguiente:

Andalucía

Baleares

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Madrid

Extremadura

Navarra

Las comunidades autónomas que no desplazarán el festivo al martes 2 de noviembre son las siguientes:

Baleares

Cataluña

Comunidad Valenciana

Galicia

Región de Murcia

La Rioja

País Vasco

Ciudad autónoma de Ceuta

Festivos pendientes hasta 2027

Estos son los festivos que quedan pendientes hasta 2027 conforme dicta el calendario laboral fijado en el Boletín Oficial del Estado: