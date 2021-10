El 1 de noviembre se celebra en toda España la Fiesta de Todos los Santos, una conmemoración para recordar a los muertos, seres queridos que ya no están aquí con nosotros pero que para los más pequeños de la casa puede que no entiendan el porqué se celebra en este día y no el 31 de octubre que es cuando se celebra Halloween. Os hablamos ahora del Día de Todos los Santos: Cómo explicar a los niños su significado.

Día de Todos los Santos: Cómo explicar a los niños su significado

La Fiesta de Todos los Santos es una conmemoración que tiene orígenes antiguos sobre el tema de la pérdida y la muerte .

Nunca es fácil hablar o explicar la muerte, o hablar de los muertos, sobre todo cuando eres un niño pero con algunos trucos podemos hablar de esta fiesta incluso con los más pequeños.

Cómo hablarle a los niños

Si deseas explicar el Día de Todos los Santos a los niños, debe utilizar un lenguaje simple y esencial. Explícales que la muerte es algo natural que afecta a todos, jóvenes y mayores, que no la podemos evitar y que es correcto recordar a las personas que hemos amado, seres queridos, para mantenerlos con vida aunque ya no estén allí.

Le podemos decir a los niños que las personas que amamos continúan cuidándonos y mirándonos desde el cielo.

Día de Todos los Santos y tradición

También puedes contarles sobre algunos eventos y tradiciones que se celebran en este día y el porqué es en la fecha del 1 de noviembre cuándo se celebra Todos Los Santos. En España, de hecho, se acostumbra ir al cementerio para llevar flores, generalmente crisantemos a la tumba de los muertos, una forma de conmemorarlos y de recordar su memoria.

En cuanto a porqué se celebra el 1 de noviembre podemos explicarles que la fecha la eligió un Papa de Roma (Gregorio IV) para honrar a todos los Santos un día después a cuando según la tradición celta o pagana se celebraba la fiesta que marcaba el fin del verano y de la cosecha en el que además se tenía la creencia que los muertos eran capaces de volver a la Tierra por una sola noche.

Así, dicha fiesta celebrada el 31 de octubre derivó en Halloween, mientras que la Iglesia cambió la celebración de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de Noviembre para de alguna adoptar la celebración pagana tras la conversión al cristianismo de muchos que todavía se resistían sin embargo a dejar sus ritos y celebraciones paganas.