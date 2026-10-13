Las galletas de Halloween son una de las recetas más fáciles para hacer con niños: se amasan, se cortan con moldes y se decoran a su gusto. Aquí tienes 10 ideas de galletas de Halloween fáciles, con horno y sin horno, desde las clásicas con forma de calabaza hasta arañas de chocolate que se montan en 25 minutos.

Recetas: 10 galletas (2 completas aquí y 8 con su receta paso a paso enlazada)

Con horno: urna, calabaza glaseada, fantasma, calavera, calabaza con puré, Thermomix y sin gluten

Sin horno: araña, sin horno con galletas María y Oreo

Dificultad: fácil

1. Galletas urna rellenas de caramelos



Son las más sorprendentes: por fuera parecen una galleta normal y al morderlas sale un relleno de caramelos.

Ingredientes

185 gramos de mantequilla

350 gramos de harina

1 huevo

200 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el glaseado: 500 gramos de azúcar glas, 2 claras de huevo y 2 cucharadas de zumo de limón

Dulces y caramelos pequeños variados

Cómo hacer galletas urna paso a paso

En un bol, bate ligeramente el huevo y añade la harina, la mantequilla, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezcla con los dedos hasta obtener una masa uniforme. Extiende la masa con un rodillo y corta con un molde en forma de urna para obtener piezas iguales. A la mitad de las galletas, retírales un poco de masa del centro para dejar un hueco. Hornea a 180 °C durante 10 minutos. Para el glaseado, mezcla el azúcar glas, las claras y el zumo de limón. Cuando estén frías, rellena el hueco con caramelos, tapa con una galleta entera y cubre con glaseado. Refrigera para que endurezca.

2. Galletas con forma de calabaza glaseadas



Se hacen con la misma masa que las galletas urna, así que puedes preparar las dos a la vez.

Prepara la masa de la receta anterior y córtala con un molde de forma de calabaza. Hornea entre 10 y 12 minutos a 180 °C. Tiñe el glaseado con colorante naranja, decora las galletas y deja que se endurezca antes de servir.

3. Galletas araña sin horno



Galletas redondas de chocolate con un bombón encima como cuerpo, patas de regaliz y ojos de azúcar. El chocolate se funde en el microondas y se dejan 20 minutos en la nevera. Sin horno y listas en 25 minutos.

👉 Receta de galletas araña de Halloween paso a paso

4. Galletas fantasma con chocolate blanco



Galletas de mantequilla cortadas con forma de fantasma, cubiertas con chocolate blanco y con perlas de azúcar negro como ojos. Se hornean a 180 °C entre 10 y 12 minutos.

👉 Receta de galletas fantasma de Halloween

5. Galletas calavera con glasa real



Galletas cubiertas con glasa blanca a las que se dibujan las cuencas y los dientes con chocolate. La masa reposa 45 minutos en la nevera para que no se deforme al hornear.

👉 Receta de galletas calavera de Halloween

6. Galletas de calabaza con puré de calabaza



A diferencia de las glaseadas, estas llevan puré de calabaza asada y canela en la propia masa. El truco es escurrir muy bien el puré para que mantengan la forma.

👉 Receta de galletas de calabaza para Halloween

7. Galletas de Halloween en Thermomix



La Thermomix prepara la masa en menos de un minuto. Después solo queda enfriarla, cortar con moldes de calabaza, fantasma, murciélago o gato y hornear.

👉 Receta de galletas de Halloween en Thermomix

8. Galletas de Halloween sin horno



Se hacen con galletas María o Digestive trituradas, queso crema y miel, y se bañan en chocolate. Sin horno, en 20 minutos: la opción más fácil para los más pequeños.

👉 Receta de galletas de Halloween sin horno

9. Galletas de Halloween sin gluten con 2 ingredientes



Solo necesitas calabaza y harina de almendras. Aptas para celíacos y con unas 35 kcal por galleta.

👉 Receta de galletas de Halloween sin gluten

10. Galletas Oreo de Halloween



Galletas Oreo bañadas en chocolate blanco teñido de naranja y morado y decoradas con ojos de azúcar o figuras. Con un palito se convierten en piruletas. Sin horno.

👉 Receta de galletas Oreo de Halloween

✨ Trucos para que las galletas de Halloween salgan perfectas

Enfría la masa antes de cortarla. Entre 30 y 45 minutos en la nevera ayudan a que las figuras no se deformen en el horno.

Entre 30 y 45 minutos en la nevera ayudan a que las figuras no se deformen en el horno. Extiéndela con el mismo grosor , unos 0,5 cm, para que todas se hagan a la vez.

, unos 0,5 cm, para que todas se hagan a la vez. Sácalas cuando los bordes empiecen a dorarse. Al enfriar terminan de endurecerse.

Al enfriar terminan de endurecerse. Decora siempre en frío. Si la galleta está caliente, el glaseado y el chocolate se derriten.

Si la galleta está caliente, el glaseado y el chocolate se derriten. Si usas calabaza, escúrrela bien. El exceso de agua hace que la masa se ablande y pierda la forma.

Cómo hacerlas con niños

Las recetas sin horno (araña, María y Oreo) son las mejores para los más pequeños, porque pueden hacer casi todos los pasos ellos solos. En las de horno, déjales cortar las figuras con los moldes y decorar, y encárgate tú del horno y de fundir el chocolate.

Más recetas para tu fiesta de Halloween

Completa la mesa con un desayuno de Halloween para el colegio, unos aperitivos de Halloween fáciles o estos postres de Halloween fáciles. Si preparas una cena, aquí tienes un menú de Halloween original y unos cócteles y bebidas de Halloween.