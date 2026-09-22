Galletas fantasma de Halloween: receta casera fácil para una fiesta de miedo

Llega la noche más terrorífica del año y la cocina se convierte en el escenario perfecto para trastear con harina, azúcar y un toque de misterio. Si quieres triunfar sin pasar horas enfrascado en preparaciones imposibles, estas pequeñas apariciones espectrales son la solución ideal. No requieren dotes de escultor ni moldes profesionales; la diversión precisamente consiste en darles forma con las manos y disfrutar del proceso en buena compañía. Si te pica la curiosidad por ampliar el repertorio repostero para la ocasión, puedes echar un vistazo a estas ideas de galletas fáciles de Halloween que nunca fallan en ninguna merienda temática.

Ingredientes

250 gramos de harina de trigo común

125 gramos de mantequilla en punto de pomada

100 gramos de azúcar glas

1 huevo campero mediano

1 cucharadita de extracto de vainilla natural

200 gramos de cobertura de chocolate blanco para fundir

Perlas de azúcar negro o un rotulador de tinta comestible para los ojos

Cómo hacer galletas fantasma de Halloween paso a paso

Bate la mantequilla junto con el azúcar glas en un cuenco amplio hasta conseguir una textura cremosa y blanquecina. Añade el huevo y el chorrito de vainilla, integrando todo con suavidad antes de incorporar la harina tamizada poco a poco. Amasa con las manos lo justo para formar una bola homogénea, envuélvela en film transparente y déjala reposar en la nevera durante unos treinta minutos. Estira la masa sobre una superficie ligeramente enharinada con la ayuda de un rodillo, dejando un grosor uniforme de medio centímetro. Recorta las siluetas utilizando un molde con forma de fantasma o aprovecha un cuchillo afilado si prefieres contornos irregulares más artesanales. Hornea las piezas a 180 grados durante 10 -12 minutos, vigilando de cerca para que los bordes apenas cojan un tono dorado muy suave. Saca las galletas del horno, deja que se enfríen por completo sobre una rejilla y cúbrelas con el chocolate blanco fundido, dibujando los ojos con las perlas de azúcar antes de que se solidifique la cobertura.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una galleta crujiente y delicada está en no amasar demasiado la mezcla una vez añadida la harina, evitando así que coja elasticidad y se deforme en el horno. Si prefieres simplificar el proceso o te apetece usar el robot de cocina para amasar la base en cuestión de segundos, te vendrá genial consultar esta receta de galletas de Halloween en Thermomix, donde las cantidades se integran de forma impecable.

Variantes de la receta

Si te gusta la temática de Halloween, no te pierdas las galletas Oreo de Halloween bañadas directamente en chocolate blanco.

Otra alternativa divertida consiste en añadir una pizca de jengibre en polvo a la masa para darles un toque especiado que encaja a la perfección con las tardes de otoño.

Con qué acompañar galletas fantasma de Halloween

Un vaso de leche templada o un chocolate espeso con una pizca de canela son los acompañantes clásicos que equilibran el dulzor del chocolate blanco. En una mesa de fiesta, quedan fantásticas dispuestas sobre una bandeja oscura rodeadas de golosinas temáticas o fruta de temporada.

Cómo conservar galletas fantasma de Halloween

Guárdalas en una lata metálica o un recipiente hermético de cristal en un lugar fresco y seco de la casa. Se conservan en perfecto estado durante casi una semana, manteniendo el crujiente intacto siempre que la humedad ambiente se mantenga a raya.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 16 unidades

Información nutricional: 165 kcal por galleta

Tipo de cocina: Repostería creativa / Casera

Tipo de comida: Merienda / Postre infantil