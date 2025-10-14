Galletas de Halloween sin horno: recetas fáciles y divertidas

Si quieres sorprender en tu fiesta de Noche de Brujas sin pasar horas en la cocina, las galletas de Halloween sin horno son la opción perfecta. Estas delicias son rápidas, sabrosas y muy versátiles: puedes prepararlas con ingredientes sencillos y decorarlas de manera terroríficamente divertida. Además, son ideales como aperitivos Halloween, postres Halloween o incluso para un desayuno Halloween diferente y temático.

Ingredientes para las Galletas de Halloween Sin Horno

200 g de galletas tipo María o Digestive trituradas (puedes usar galletas Halloween sin gluten si lo prefieres).

100 g de queso crema o mantequilla de maní.

2 cucharadas de miel o sirope de agave.

100 g de chocolate negro o blanco para fundir.

Colorantes alimentarios (naranja, morado, negro).

Decoraciones comestibles: ojos de azúcar, virutas de colores, mini golosinas Halloween, etc.

Preparación Paso a Paso

Tritura las galletas hasta obtener una textura de polvo fino. Puedes hacerlo con un procesador o metiéndolas en una bolsa y aplastándolas con un rodillo. En un bol grande, mezcla las galletas trituradas con el queso crema y la miel, hasta formar una masa suave y moldeable. Forma bolitas o figuras planas con las manos (como calabazas, fantasmas o murciélagos). Derrite el chocolate al baño maría o en el microondas, removiendo bien para que quede suave. Baña las galletas en el chocolate fundido y colócalas sobre papel vegetal. Decora con colorantes o toppings antes de que el chocolate se endurezca. Deja enfriar en la nevera durante 15 minutos y… ¡listas para disfrutar! Estas galletas pueden servirse como parte de una bandeja de aperitivos Halloween, acompañadas de bebidas para Halloween como ponche de frutas rojas, batidos de calabaza o chocolate caliente.

Ideas de Decoración Divertidas y Terroríficas

La magia de estas galletas Halloween está en la decoración. Algunas ideas:

Calabazas naranjas: tiñe el chocolate blanco con colorante naranja y dibuja caras con chocolate negro.

Momias dulces : usa tiras de chocolate blanco sobre una base oscura y coloca ojos de caramelo.

: usa tiras de chocolate blanco sobre una base oscura y coloca ojos de caramelo. Arañas de chocolate: añade patas con regaliz y ojos de azúcar.

También puedes incluir pequeñas golosinas Halloween como gominolas o malvaviscos mini para un toque divertido y colorido.

Trucos para Galletas Perfectas Sin Horno

Si la masa está demasiado seca, añade un poco más de miel o queso crema.

Guarda las galletas en la nevera para mantener su textura firme.

Usa galletas Halloween sin gluten si hay invitados con intolerancias .

. Para un toque especial, mezcla sabores como coco, cacao o mantequilla de cacahuete.

Estas galletas son también ideales para un desayuno Halloween temático, junto con leche caliente o una selección de bebidas para Halloween.

Variantes y Presentaciones Creativas

Puedes convertir estas galletas en mini sándwiches rellenos de crema de vainilla o en trufas bañadas en chocolate. Colócalas en cajitas decoradas o frascos transparentes y tendrás un detalle casero perfecto para regalar.

Además, si las sirves junto a otros postres Halloween, como cupcakes o brownies decorados, crearás una mesa de dulces irresistible para grandes y pequeños.

Con estas galletas de Halloween sin horno, tu celebración será fácil, rápida y deliciosa. Ya sea como aperitivos Halloween, postres Halloween o golosinas Halloween para acompañar la noche más terrorífica del año, este dulce casero se robará todas las miradas. ¡Manos a la masa y a disfrutar del espíritu de Halloween!

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 0 minutos (no necesita horno)

Porciones: 12 galletas aproximadamente

Información nutricional: 130 kcal por galleta (variable según decoración)

Tipo de cocina: Creativa y temática

Tipo de comida: Postre o snack festivo