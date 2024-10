Receta facilísima de golosinas de cerebro para Halloween

Esta receta es facilísima y te permitirá crear unas deliciosas golosinas de cerebro perfectas para Halloween. Una fiesta que se ha ido instaurando cada vez más en nuestro día a día y en estos días ya empezamos a preparar. Las recetas juegan un papel fundamental si lo que queremos es descubrir una serie de elementos que pueden acompañarnos en estos días que tenemos por delante. Podemos hacer realidad una serie de elementos que acabarán marcando un antes y un después, de la mano de las redes sociales.

Unas redes sociales que empiezan a lanzarnos más de una receta de esas que se convertirán en esenciales y que pueden empezar a ser las que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que acabarán siendo los que nos hagan disfrutar de unas recetas de Halloween espectaculares. Nos guste o no, el dulce es un elemento que en estos días debemos empezar a tener en cuenta. Podemos descubrir un tipo de elemento que será el que marque la diferencia de la mano de estas recetas, fáciles, rápidas y resultonas.

Recetas para Halloween

Halloween es sinónimo de dulces, siendo el único elemento que podemos empezar a descubrir, de la mano de una serie de pasos que debemos cumplir. Habrá llegado ese momento de pensar en recetas para poder regalar a los más pequeños que lleguen con sus disfraces.

Es el momento de poner en práctica determinados pasos que debemos poner en práctica y que seguro que acabará siendo lo que marque un antes y un después. Sin duda alguna, es hora de buscar recetas que nos acompañen en estos días que están por llegar y que pueden ser destacadas.

Las golosinas hechas en casa siempre acabarán siendo más saludables. Empezando por saber el momento de creación y pasando por unos ingredientes que podemos controlar. Aunque no son un alimento del que se debe abusar siempre es recomendable que sean caseras, al igual que la bollería o cualquier otro ingrediente que se sumará a esta mezcla de sabores.

En este caso, lo que sí que necesitamos son moldes. Los podemos comprar en Amazon, asegurando que conseguiremos un bocado maravilloso lo más rápidamente posible. Mezclando algunos detalles que son claves y que quizás serán los que marcarán un antes y un después. Podremos empezar a gestionar algunos detalles que son claves.

Golosinas de cerebro para Halloween

Esta receta no puede ser más sencilla y fácil de preparar, pero además, no lleva azúcar añadido, es decir, es lo que necesitamos para cuidar la salud y los dientes de los más pequeños. Este ingrediente puede causar más de un problema que debemos evitar en la medida de lo posible.

La explicación de esta influencer, no nos la debemos perder. A todo el mundo le gustan las golosinas, en este caso podremos disfrutarlas, teniendo en cuenta que son lo más naturales que puedes ser, teniendo en cuenta este tipo de alimentos. Tal como ella misma advierte: «He conseguido versionar las chuches cerebro en casa, sin azúcar añadido y no puedo estar más feliz. Como a mí me gusta compartirlo todo con vosotros os dejo la receta con el paso a paso, que por cierto, es perfecta para esta época «

Ingredientes:

RELLENO

90 ml de agua

1 sobre gelatina de fresa sin azúcar (o puedes usar con)

10 gr de gelatina neutra

Opcional: gelatina Kojak de@big_suplementacion

COBERTURA

200 ml de nata

5 gr de endulzante yummy de vainilla (si quieres añadir azúcar serían 50 gr)

25 gr de gelatina neutra

opcional: aroma

Pasos a seguir:

Prepara el relleno, rellena los moldes hasta la mitad y conserva en la nevera 15 min Mezcla nata con endulzante y gelatina, deja reposar 5 min y calienta a fuego medio hasta que se disuelva. Añade el aroma que prefieras Divide en dos y usa en una de las partes colorante azul Desmolda el relleno, pon la parte blanca, coloca el relleno encima y presiona! Deja en la nevera 15 min, termina de rellenar el molde con la mezcla azul ya la nevera otros 30 min

Puedes usar la misma base, cambiando el molde para hacer infinidad de golosinas, desde un murciélago, con tintes alimentarios de color negro o algunos órganos más, como el corazón o unos intestinos que tendrán una tonalidad también rosada.

Con esta receta de base, las posibilidades pueden ser enormes, especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante un tipo de ingrediente que puede darnos más de una alegría.

Son las golosinas perfectas no sólo para niños, puedes servirlas acompañando los más deliciosos cócteles de Halloween. Con ese dulzor que queremos mezclar determinadas bebidas que pondrán fin a una fiesta o a una celebración que merece la pena que disfrutemos en familia en estos días que tenemos por delante.