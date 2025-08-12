Joan Baldoví, portavoz y líder de la coalición nacionalista Compromís, ha modificado su currículum en las Cortes Valencianas apenas unas horas después de que OKDIARIO desvelara que lo había falseado. Ahora, en su ficha de diputado, aparece «diplomado en Magisterio», en lugar de «licenciado», tal y como ocurría hasta este martes. Y es que, como expuso este medio, esa titulación no existía ni entonces ni ahora. Magisterio fue una diplomatura antes de la aplicación del Plan Bolonia y, posteriormente, un grado, pero nunca una licenciatura.

Este lunes, OKDIARIO desveló que Joan Baldoví es, en realidad, diplomado en Magisterio y no «licenciado», una titulación que no existe. Por tanto, maestro, como él mismo hizo constar durante cinco legislaturas en el Congreso. Llamó la atención que se había producido un cambio en el apartado de formación, ya que había pasado de ser «maestro» en la información disponible en el Congreso a «licenciado en Magisterio» en su ficha de las Cortes Valencianas.

El Plan Bolonia es el fruto de un acuerdo entre 29 países europeos para armonizar los sistemas de educación superior de todos ellos, entre los que se cuenta España. Se firmó en 1999. Y, a partir de ahí, las diplomaturas desaparecieron para dar paso a los grados.

Hasta este martes, Baldoví presumía de una «licenciatura» en Magisterio, dentro del apartado relativo a Formación y actividad profesional en su currículum de la presente legislatura, visible en la web de las Cortes Valencianas.

Donde aparecía «licenciado en Magisterio», ahora puede leerse «diplomado en Magisterio», algo que, esta vez sí, corresponde a su verdadera formación.

Tras haber hecho esta corrección, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, Ignasi Garcia, aún quiso hacerse trampas al solitario y, cogiendo la captura en la que Baldoví ya figura como «diplomado» trató de esparcir el bulo de que el líder de su partido nunca mintió. En respuesta a un usuario, que compartió en las redes la información de OKDIARIO sobre el currículum fake de Baldoví, Garcia le respondió: «Tan fácil como entrar a la página de las Cortes Valencianas para poder comprobar que este personaje que sólo aspira a un sueldo público está mintiendo. Aquí está el enlace para consultarlo». Y, en efecto, el enlace lleva a la ficha de Baldoví pero ya corregida este martes tras la información de OKDIARIO. De esta surrealista forma trató el portavoz en Castellón de Compromís la mentira del líder de su formación.

Dimisión del comisionado

Esta modificación urgente del currículum se produce en plena polémica por el falseamiento de los datos académicos de varios dirigentes políticos.

El pasado 31 de julio, el entonces comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, presentó su dimisión tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de la Comunidad Valenciana sobre la falsificación de su título para acceder a la Administración Pública.

El político socialista habría presentado una titulación falsa en Archivística y Biblioteconomía, según corrobora un informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Ni el encabezamiento del título en cuestión ni la firma de la entonces secretaria de Estado que signaba en nombre del ministro eran los habituales.

En el escrito de renuncia, el propio Ángel aseguraba que «jamás» ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

Unos días más tarde, José María Ángel Batalla fue ingresado de urgencia en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.