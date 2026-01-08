Ayuso se reúne con Milei en Argentina en un contexto marcado por la detención del dictador Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este jueves con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada de Buenos Aires, sede del Ejecutivo. Se trata de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones que los dos dirigentes mantienen desde hace años.

«Gracias al presidente de Argentina por nuestro encuentro en la Casa Rosada de Buenos Aires. Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad», ha escrito Ayuso en sus redes sociales al término del encuentro.

En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo, conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre Argentina y la Comunidad de Madrid.

La cita llega además en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.

El argentino fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar la captura de Maduro en Caracas el pasado sábado: «Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera», expresó el mandatario, que listó una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo el fraude electoral en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONG «para impulsar la izquierda radical en el mundo».

Milei también hizo mención a los vínculos de Maduro con Irán, Hizbulá y Hamás, al financiamiento de la guerrilla colombiana y a las «conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos».

Varias reuniones

No es la primera reunión entre ambos, ya que mantuvieron encuentros en 2024 y 2025, los dos en la capital española. La primera ocasión fue en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso otorgó al líder argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Algo que suscitó las críticas y reproches de la izquierda española, que consideraba que la visita del mandatario argentino no era «oficial», sino que se trataba de una visita privada, «que no cumplía los requisitos de la distinción», aseguraba la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Isabel Díaz Ayuso justificó entonces que entregara la Medalla Internacional de la región al presidente de Argentina porque «tiene potestad para ello» y argumentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello».

Ayuso puso en duda los motivos por lo que no puede «mantener lazos de hermandad con naciones a las que estamos unidas desde largos siglos», mientras que «hay embajadas catalanas que pagan todos los españoles y que se dedican a ir insultando a España por todo el mundo».

Un año después, ya en junio de 2025, se reunieron nuevamente en la capital española, previo a la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum. Allí, el presidente argentino arremetió contra Pedro Sánchez, calificándolo de «bandido local». En esa visita, Javier Milei también aprovechó para reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal y con Edmundo González, líder de la oposición en Venezuela.