El chavista Iglesias alerta a Sánchez y Zapatero tras la caída de Maduro: «Podéis acabar en la cárcel»

Pablo Iglesias, ex líder de Podemos y chavista declarado, ha alertado a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero tras la detención del narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos. «Puedes acabar en la cárcel perfectamente, tú y Zapatero», ha advertido Iglesias, quien fuera vicepresidente y ministro de Derechos Sociales del Gobierno de Sánchez entre 2020 y 2021.

«Les está tocando una coyuntura internacional en la que tienen a la OTAN y tienen el apoyo de los Estados Unidos», ha lamentado Iglesias, horas después de la detención de Nicolás Maduro. «Te van a destrozar, te van a destrozar. Puedes acabar en la cárcel perfectamente, tú y Zapatero, por hacer como de operador en América latina y en otros sitios», ha advertido el podemita.

Iglesias ha continuado explicando, en una entrevista en el canal del activista de izquierdas Rubén Sánchez, que hay que «entender que el mundo en el que el modelo del PSOE se convertía en el partido del sistema, en el partido del régimen, en el partido que interesaba a los Estados Unidos para evitar que hubiera un gobierno con comunistas en España» se ha terminado, y que ahora «es el mundo de Trump».

«Es el mundo en el que la democracia va a ser el espacio de un interregnum histórico», ha vaticinado Pablo Iglesias, al respecto de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación en la que se han producido ataques militares estadounidenses con el objetivo de la captura y deportación del líder bolivariano de Venezuela.

Iglesias y la detención de Maduro

Pablo Iglesias también ha reaccionado a través de las redes sociales a la detención del narcodictador Maduro. En su cuenta oficial de X, en la que ha permanecido muy activo en las últimas horas, el ex líder y fundador de Podemos aseguraba que «bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere». Además, hizo propaganda de su medio, Canal Red, del que dijo que «allí estará frente la propaganda pro Trump» para combatir en «otra guerra, la de la desinformación».

Además, en referencia al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Iglesias afirmó que «tras el ataque de EEUU a Venezuela, el Gobierno de España» publicaba un «equidistante ‘llamamiento a la desescalada y a la moderación’».

El podemita también se hizo eco de mensajes de las líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, en su cuenta oficial. «Trump bombardea Venezuela, EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo», publicaba Montero, pareja de Pablo Iglesias, quien mostraba todo su apoyo a Venezuela y pedía «no más guerras por petróleo», además de exigir a Sánchez «romper toda alianza» con Estados Unidos.

Por su parte, el tuit de Belarra compartido por Pablo Iglesias decía lo siguiente. «EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde».