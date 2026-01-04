Últimas noticias del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: captura de Maduro por narcoterrorismo y última hora
Estados Unidos ha bombardeado Venezuela durante la madrugada de este sábado y ha capturado al dictador chavista Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores. Según las primeras informaciones, se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña, el mausoleo donde está enterrado el sátrapa venezolano Hugo Chávez.
Ahora bien, los ataques aéreos y con misiles no se han limitado a la capital de Venezuela. Los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira también han recibido bombardeos.
Sigue en directo la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, la detención de Nicolás Maduro, y qué va a pasar a partir de ahora en el país.
Amnistía Internacional ve una violación del derecho internacional en la intervención de EEUU
La ONG Amnistía Internacional observa una «probable» violación del Derecho internacional en la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que ha resultado en la detención del narcodictador, Nicolás Maduro.
«La acción militar de hoy de la administración estadounidense de Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera gran preocupación por los derechos humanos de la población venezolana. Es muy probable que constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la declarada intención de Estados Unidos de gobernar Venezuela y controlar sus recursos petroleros», ha indicado la ONG.
Quién es Cilia Flores, por qué Trump la ha capturado y de qué se la acusa
Flores, como esposa de Maduro y figura política de alto rango, ha sido señalada como parte del aparato que habría facilitado y encubierto operaciones delictivas, especialmente por su control de instituciones judiciales y de fiscalización en Venezuela.
La Fiscalía de Nueva York la acusa de:
- Narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos.
- Asociación con organizaciones criminales, en particular la supuesta vinculación con el llamado Cartel de los Soles, una red presuntamente liderada por altos mandos militares venezolanos.
- Posesión de armas automáticas y participación en actividades ilegales vinculadas al financiamiento del régimen.
Se trata de acusaciones federales en Estados Unidos, presentadas en Nueva York, que sitúan a Flores como coautora o facilitadora de delitos transnacionales de tráfico de drogas y terrorismo.
Starlink ofrece internet gratuito a Venezuela hasta febrero
El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narcoterrorista.
El jefe del Pentágono dice que Trump «decidirá los términos» para gobernar Venezuela
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha señalado que el presidente Donald Trump será quién decida «los términos» en los que se dará la gobernanza de Venezuela, tras el ataque estadounidense a posiciones en Caracas y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.
«Nosotros establecemos los términos. El presidente Trump establece los términos. Y, en última instancia, él decidirá cómo se implementará eso«, ha declarado en una entrevista.
EEUU finaliza las restricciones de vuelos sobre el Caribe
El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha dado por finalizadas las restricciones en el espacio aéreo del Caribe este domingo a las 00:00 horas, hora de la Costa Este estadounidense (6:00 horas en la Península), tras las limitación de vuelos sobre la zona impuesta con el comienzo de la incursión militar a Venezuela.
Petro instala un puesto de mando para gestionar la situación en la frontera con Venezuela
El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas.
«A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela», ha anunciado la Presidencia de Colombia en una publicación en sus redes sociales.
El chavismo se aferra al poder y nombra a Delcy Rodríguez nueva presidenta de Venezuela
El régimen chavista seguirá copando el Gobierno de Venezuela, al menos de momento. La Sala Constitución del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, órgano plenamente controlado por el régimen dictatorial, ha designado a Delcy Rodríguez nueva presidenta «encargada» del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, que ya está junto a su mujer en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York –serán juzgados por un tribunal acusados de narcoterrorismo–. Donald Trump dijo este sábado que cuenta con Delcy Rodríguez para la «transición» democrática de Venezuela según el plan diseñado por la Casa Blanca. Es decir, que se ponga a las órdenes de la Administración Trump. De lo contrario, EEUU desplegará tropas en Venezuela, según ha anunciado también el presidente estadounidense.
El alcalde musulmán de Nueva York carga contra Trump por haber derrocado a Maduro
El alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, que esta semana juró su cargo con un ejemplar del Corán, ha cargado duramente contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por haber derrocado al narcodictador Maduro. Mamdani ha calificado la operación estadounidense contra el régimen chavista como una «violación de las leyes federales e internacionales».
Maduro y su mujer llegan a la prisión de alta seguridad de Brooklyn
El narcodictador Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, acaban de ser trasladados en helicóptero hasta Brooklyn, donde se encuentra la prisión de alta seguridad en la que ambos quedarán encarcelados a la espera de afrontar el juicio penal contra ellos, acusados de narcoterrorismo. Ambos llegaron a Nueva York en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense que aterrizó en una base militar. Luego fueron trasladados en helicóptero hasta Brooklyn.
Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta y exige la investidura de Corina Machado
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado que su país no va a reconocer bajo ninguna circunstancia a Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela, ni siquiera en calidad de mandataria interina, aunque lo fuera bajo tutela de EEUU. Mulino ha sido rotundo al afirmar que la número dos de Maduro no puede ocupar la presidencia del país y ha exigido la inmediata investidura de María Corina Machado al frente de un nuevo Gobierno de Venezuela. El presidente de Panamá ha dicho que mantener en el poder a Delcy Rodríguez sería «la misma jeringa con el mismo pistón».
Ecuador cierra su frontera a políticos, funcionarios y empresarios chavistas
El Ministerio del Interior de Ecuador ha cerrado su frontera a políticos, funcionarios, militares y miembros de los cuerpos de seguridad del régimen chavista, así como a empresarios vinculados a la narcodictadura de Maduro. Así lo ha anunciado el Gobierno ecuatoriano, que ha sido rotundo al indicar que «no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio». Dice que impedirá la entrada a Ecuador de «funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen [chavista], con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional».
Corina Machado urge a la comunidad internacional a unirse por la democracia en Venezuela
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha instado a la comunidad internacional a apoyar el fin absoluto del régimen chavista y la constitución de un gobierno democrático al frente del país Caribeño. Dice que es urgente esa unidad internacional en «esta hora decisiva» para el devenir de Venezuela. En el mismo mensaje difundido a través de la red social X, Machado ha enfatizado que su «inmediata prioridad» es «la libertad de todos los presos políticos» de Venezuela.
El proceso penal contra Maduro se abrirá de inmediato en un tribunal federal de Nueva York
Maduro podría comparecer ante un tribunal el lunes. La comparecencia marcaría el inicio formal del proceso legal en su contra y podría celebrarse en un tribunal federal de Nueva York, aunque los detalles aún no han sido confirmados oficialmente.
La mujer de Maduro ha requerido asistencia médica al llegar a Nueva York al sentirse indispuesta
La esposa del narcodictador Nicolás Maduro, Cilia Flores, ha requerido asistencia médica antes de descender del avión que la trasladó a Nueva York junto a su marido. Ambos fueron apresados en la operación militar desarrollada en la madrugada de este sábado. Han sido trasladados a EEUU para ser juzgados, acusados de narcoterrorismo y tráfico de armas. Al parecer, Cilia Flores afirmó sentirse algo indispuesta, por lo que de inmediato fue sometida a chequeos médicos a bordo del propio avión de la Fuerza Aérea estadounidense en el que acababan de aterrizar. Esos chequeos parecen ser la causa del largo tiempo que transcurrió desde que el aparato paró en la terminal hasta que descendió de él maduro y su esposa, rodeados de decenas de agentes del FBI.
Colombia despliega más militares y policías para reforzar su frontera con Venezuela
Fuerzas militares y policiales colombianas reforzaron este viernes la seguridad en el Puente Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta, desplegando vehículos blindados y armamento pesado para custodiar y vigilar el paso fronterizo tras los recientes bombardeos y operaciones militares en Venezuela.
Rusia y China fuerzan una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de urgencia este lunes, sesión a la que han forzado dos de sus miembros permanentes: Rusia y China. Ambos países son aliados tradicionales de la dictadura chavista. Esta reunión de urgencia había sido solicitado por los embajadores ante Naciones Unidas de Venezuela –nombrado por Maduro–, Colombia y Sudáfrica, pero ha sido decisivo el respaldo a dicha solicitud por parte de China y Rusia.
Zelenski: «EEUU sabe cómo tratar a los dictadores»
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado que Estados Unidos «sabe cómo tratar a los dictadores», en referencia a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas. «EEUU sabe qué hacer después», ha afirmado Zelenski en declaraciones a la prensa tras reunirse con asesores de seguridad europeos desplazados a Kiev, la capital de Ucrania.
El preso Maduro ha pisado suelo de Nueva York a las 23:24 horas en España
El narcodictador Nicolás Maduro ha pisado suelo de Nueva York a las 23:24 horas en España, 17:24 horas en la ciudad neoyorquina. Maduro fue trasladado a Nueva York en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense. Permaneció largo tiempo en el interior del aparato hasta que el gran dispositivo de seguridad que se ha desplegado ha considerado que podía producirse su extracción del avión. Rodeado de agentes de la DEA y del FBI, Maduro, que iba encapuchado, fue ayudado a bajar lentamente por la escalerilla hasta que pisó el suelo de la pista de aterrizaje.
Maduro y su esposa aterrizan en Nueva York
El narcodictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han aterrizado en Nueva York después de hacer una escala en Guantánamo. Maduro y Flores han sido trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
EEUU recluye a Maduro y a su mujer en la base militar de Guantánamo
El dictador narcochavista Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales estadounidenses, fue inicialmente transportado en el USS Iwo Jima hasta la base de Guantánamo, en Cuba, antes de ser llevado a Nueva York para enfrentar cargos criminales. La operación, coordinada por la Marina y agencias de seguridad estadounidenses, pone de relieve la capacidad logística y de seguridad de Estados Unidos para manejar objetivos de alto valor.
China condena la captura de Maduro
El gobierno de China expresó este sábado su firme condena a la operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La acción, calificada por Beijing como una violación de la soberanía venezolana, ha generado preocupación por la escalada de tensiones internacionales en la región.
Macron celebra la caída de Maduro pero pide una transición rápida
El presidente francés Emmanuel Macron se pronunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, calificando el hecho como un hito histórico en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Venezuela.
Sin embargo, Macron subrayó que, aunque Francia apoya la salida del líder chavista, es crucial que se produzca una transición ordenada y rápida para garantizar la estabilidad política y la protección de los derechos de los venezolanos.
Brasil y Colombia refuerzan fronteras
Tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura del narcochavista Nicolás Maduro, los países vecinos de Venezuela han reaccionado rápidamente para proteger sus fronteras y gestionar el posible aumento de refugiados. Brasil y Colombia, dos de los principales destinos de migrantes venezolanos, han tomado medidas inmediatas ante lo que temen pueda convertirse en una nueva crisis humanitaria.
Comunicado de María Corina Machado
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026
EEUU ha preparado durante meses la operación
Durante la conferencia de prensa en Mar‑a‑Lago, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, ofreció detalles sobre la preparación del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Caine explicó que las fuerzas estadounidenses habían ensayado sus maniobras durante meses, realizando un estudio exhaustivo de la rutina del presidente venezolano. La planificación incluyó información sobre su ubicación, hábitos diarios, preferencias alimenticias, vestimenta y hasta detalles de sus mascotas. Todo ello formó parte de un esfuerzo meticuloso para minimizar riesgos y garantizar el éxito de la operación.
¿Qué dice la ONU?
La ONU expresa alarma por la operación de EEUU en Venezuela. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su profunda preocupación tras el raid estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La acción militar, anunciada por la Casa Blanca y ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos, ha generado alerta internacional por sus posibles repercusiones en la estabilidad regional.
Trump desplegará militares de EEUU en Venezuela y llama a la calma al Ejército chavista
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que va a desplegar tropas en Venezuela para garantizar la seguridad del país durante el proceso de transición a la democracia diseñado por la Casa Blanca para el país caribeño. Trump ha llamado a la calma al Ejército chavista, en un mensaje dirigido, implícitamente, a pedirles que dejen de secundar al régimen de Maduro pese al llamamiento a la resistencia que ha lanzado esta misma tarde del sábado (hora española) la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez reta a Trump, se niega a dejar el poder: «Maduro es el único presidente»
La vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha retado a Donald Trump después de que éste dijera que ella había comunicado telefónicamente al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que se «pone a disposición» de la Casa Blanca para su plan de transición a la democracia en el país caribeño. Delcy Rodríguez ha tardado más de 13 horas en dar la cara a la nación desde que EEUU bombardeó objetivos militares selectivos de Venezuela y apresó a Nicolás Maduro y a su mujer, a los que traslada para ser juzgados en Nueva York. A través de un mensaje radiotelevisado, en un despacho con la bandera de Venezuela al fondo, Delcy Rodríguez ha acusado a EEUU de haber «cometido esta agresión armada contra nuestro país», colocándose «en el basural de la historia» (sic). Delcy Rodríguez ha afirmado que ha «activado» el Consejo de Defensa de la Nación y ha subrayado que «Maduro es el único presidente de Venezuela».
El espacio aéreo Venezolano está totalmente cerrado para la aviación comercial
El cielo venezolano es un erial de aviones. Salvo los eventuales vuelos militares que pueda estar operando EEUU, ni un sólo aparato sobrevuela Venezuela desde hace casi 24 horas. Los bombardeos selectivos contra objetivos militares del Ejército chavista y la captura de Nicolás Maduro y su mujer se vio precedida, como es habitual en situaciones de conflicto de este tipo, por un aviso de urgencia a la aviación civil. En estos casos, en los momentos previos al ataque se aplica una zona de exclusión aérea para proteger a los vuelos comerciales. A las 20:00 horas de este sábado –hora española–, 13 después del ataque, el mapa mundial de vuelos de transporte y pasajeros que actualiza al segundo el portal especializado Flightradar24 sigue mostrando una falta absoluta de vuelos sobre Venezuela y sobre sus aguas territoriales. Esto ha conllevado la cancelación o modificación de rutas de cientos de vuelos.
Venezolanos en Madrid celebran la captura de Maduro: «¡Felicidad total!»
Ciudadanos venezolanos se han concentrado frente al Consulado de Venezuela en Madrid este sábado tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro, para celebrar lo que consideran el «fin de una etapa» marcada por la «represión» y el «autoritarismo» en su país. Al grito de «¡Maduro narcotraficante, usurpador y asesino!» y «¡Libertad, libertad, libertad!», los manifestantes ha ondeado banderas venezolanas mientras recibían muestras de apoyo de conductores que hacían sonar el claxon y de peatones que se detenían para felicitarles. «¡Felicidad total, no puedo ni llorar de la emoción!», exclamaba a OKDIARIO una de las asistentes visiblemente emocionada.
Trump descarta a Corina Machado como nueva presidenta de Venezuela
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha descartado a la premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, como nueva presidenta del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Machado, que lleva meses escondida para quedar a salvo del régimen chavista, «es una gran mujer pero no tiene el respeto de su nación», según Trump.
Trump dice que Delcy Rodríguez se ha puesto a disposición de EEUU
La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, «se ha puesto a disposición de EEUU». Así lo ha asegurado Donald Trump, quien ha dicho que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido «una larga conversación» con Delcy Rodríguez –en paradero desconocido– y que ésta le ha expresado su colaboración con la Casa Blanca a partir de ahora. Todo ello en el marco del plan trazado por Washington: pilotar la dirección del gobierno de Venezuela hasta culminar la transición a la democracia.
Tibia condena del Kremlin al ataque de EEUU contra la narcodictadura de Maduro
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mano derecha de Putin, ha condenado tibiamente el ataque de EEUU contra la narcodictadura de Venezuela que se ha saldado con la captura y traslado a suelo estadounidense de Nicolás Maduro junto a su mujer para ser juzgados. El Kremlin se ha limitado a indicar que Lavrov ha hablado telefónicamente con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, que en dicha conversación ha calificado la intervención de EEUU como «agresión armada» y que le ha manifestado su «su firme solidaridad con el pueblo venezolano».
Trump: «No podemos permitirnos que nadie tome el control de Venezuela en contra de su pueblo»
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que su país va a tomar el control provisional de Venezuela hasta que culmine una transición democrática «segura» en sustitución de la tiranía chavista que ha regido hasta ahora. Trump ha justificado así esa intervención provisional del poder de Venezuela: «No podemos permitirnos que [ahora que se ha descabezado al régimen de Maduro] nadie tome el control de Venezuela en contra de su pueblo».
Trump: «La operación se ha desarrollado con gran rapidez, poder, precisión y competencia»
Donald Trump ha destacado la eficacia de la operación desplegada contra la narcodictadura de Venezuela, que ha anulado la capacidad de respuesta del Ejército chavista y que ha conducido a la captura de Nicolás Maduro y de su mujer. «La operación se ha desarrollado con gran rapidez, poder, precisión y competencia», ha dicho Trump durante su comparecencia ante los medios de comunicación este sábado por la tarde (hora española).
Trump: «Somos el Ejército más fuerte del mundo, de lejos»
El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha referido a la exitosa operación contra el régimen de Maduro como la demostración de que «somos el Ejército más fuerte del mundo, de lejos». Ha dicho que la operación de bombardeos selectivos contra objetivos militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro –que está siendo trasladado a EEUU junto a su mujer para ser juzgados– «ha sido algo increíble» por su eficacia.
Trump: «Vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos hacer una transición democrática segura»
Donald Trump ha anunciado que EEUU va a tomar el control de Venezuela hasta que esté garantizada una transición democrática. «Vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos hacer una transición democrática segura», ha dicho Trump.
Trump difunde la primera foto de Maduro capturado: en chándal, esposado y con los ojos tapados
A través de su red social, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha difundido la primera foto del narcodictador Nicolás Maduro capturado por militares estadounidenses. Maduro aparece vestido con un chándal gris, esposado y con los ojos tapados. El tirano ha sido llevado a un buque de guerra, camino de EEUU. Será juzgado por un tribunal de Nueva York. Se enfrentará a cadena perpetua por narcotráfico y mercado ilegal de armas.
El chavismo, descabezado: ¿Quién tiene el poder ahora en Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por parte de unidades militares de élite de EEUU que lo han sacado del país para ser juzgado por un tribunal estadounidense ha dejado descabezada a la narcodictadura chavista. La prensa del país se pregunta ahora ¿quién gobierna en Venezuela?, ¿quién tiene el poder efectivo? Con la número dos del régimen fuera de Venezuela –huyó en avión a Moscú justo antes de que se iniciara el ataque de EEUU–, el único jerarca de la tiranía chavista que se ha dejado ver en suelo venezolano tras la operación estadounidense es el ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello, el máximo encargado de la represión durante todos estos años. La televisión estatal de Venezuela controlada por el chavismo ha emitido imágenes de Cabello rodeado de militares y agentes de seguridad, en la calle, provisto de casco y chaleco antibalas.
Delcy Rodríguez abandonó Venezuela en avión justo antes del ataque de EEUU, según agencias internacionales
La vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, con estrechos vínculos con el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, abandonó su país en avión, con destino a Moscú, justo antes de que EEUU desplegara su ataque al país caribeño esta pasada madrugada (hora española) y una unidad de élite del Ejército estadounidense capturara a Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York acusado de líder de narcotráfico (el cártel de los Soles) y tráfico de armas. La marcha de Delcy ha sido apuntada por varias agencias de noticias internacionales, pero el New York Times da otra versión totalmente distinta, si bien no precisa dónde se encuentra la vicepresidenta de Maduro, que sigue en paradero desconocido.
Comparecencia de Trump
Siga en directo aquí la comparecencia en directo del presidente de EEUU Donald Trump desde Florida.
¿Por qué ha capturado EEUU al narcodictador chavista?
La operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y sacarlo de Venezuela llega tras meses de presión económica y militar intensificada por la administración Trump.
Esa campaña se centró en debilitar al régimen narcochavista y atacar lo que Washington describe como redes de narcotráfico vinculadas al gobierno venezolano.
Donald Trump comparece esta tarde
El presidente de EEUU, Donal Trump, comparecerá en menos de media hora (hora española) para contar las novedades de la operación que ha acometido en la madrugada del viernes.
Vuelos a Puerto Rico cancelados
Tras la captura de Maduro, vuelos en Puerto Rico se cancelan masivamente, afectando aeropuertos de San Juan, Aguadilla y Ponce
Trump asegura que Maduro estaba «en una fortaleza» muy custodiada
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el dictador Nicolás Maduro se encontraba en el momento de su arresto en una «fortaleza muy bien custodiada».
«Él estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio seguro, donde hay, ya sabes, acero sólido por todas partes. No consiguió acercarse a ese espacio. Estaba tratando de entrar, pero lo alcanzaron tan rápido que no pudo entrar», ha revelado el dirigente norteamericano durante una llamada en directo con la cadena Fox.
Las claves de la detención de Nicolás Maduro y qué va a pasar ahora
Donald Trump ha anunciado este sábado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras lanzar un ataque militar a gran escala contra Venezuela durante la madrugada. Según el mandatario estadounidense, ambos han sido detenidos y sacados del país en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad norteamericanas.
«Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los Estados Unidos Habrá más detalles próximamente», ha anunciado Trump en su red Truth Social. El presidente republicano comparecerá en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, a las 17:00 horas (hora española) para ofrecer más información sobre la operación.
La administración Trump ha declarado formalmente a Nicolás Maduro como «terrorista» y líder del denominado Cártel de los Soles, una supuesta organización criminal de militares venezolanos vinculados al narcotráfico.
Los objetivos estadounidenses son dobles: acabar con las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela y forzar un cambio de régimen. La Casa Blanca acusa al Gobierno venezolano de controlar el Cártel de los Soles y de facilitar las operaciones del Tren de Aragua, aunque investigadores como Anna Ayuso, del Barcelona Center for International Affairs, cuestionan que existan evidencias sólidas de que el Gobierno organice directamente estas actividades criminales.
Trump también busca «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales», según denuncia el Gobierno de Caracas. El presidente estadounidense ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas venezolanas, incautado petroleros y amenazado abiertamente con ataques militares bajo el argumento de la lucha contra las drogas.
Ucrania defiende que Venezuela tenga «una oportunidad de libertad»
El Gobierno ucraniano ha reaccionado al ataque militar estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordando que no reconoce la legitimidad de Maduro y abogando por que Venezuela tenga «una oportunidad de libertad».
«El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad», ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiha, en un mensaje publicado en la red social X.
EEUU confirma que Maduro será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo «bajo arresto» y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según han confirmado las autoridades estadounidenses, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha recordado la imputación de la que fueron objeto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada por EEUU, el Distrito Sur de Nueva York, en 2020. «Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», ha indicado Bondi en sus redes sociales.
Otegi condena el ataque de EEUU a Venezuela: «Siempre con la paz de los pueblos»
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha condenado el ataque de Estados Unidos a Venezuela en un mensaje que ha publicado en sus redes sociales. «Mi más rotundo rechazo a la intervención imperialista contra el pueblo soberano de Venezuela. Siempre con la soberanía, la autodeterminación y la paz de los pueblos. El futuro es de los pueblos y solo a ellos les corresponde escribir su historia», ha escrito Otegi.
Ayuso: «La caída del régimen es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, «es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos».
Diosdado Cabello reaparece tras los ataques de EEUU: «Que nadie caiga en la desesperación»
Diosdado Cabello, nº2 del régimen chavista de Nicolás Maduro, ha reaparecido tras los ataques norteamericanos sobre Venezuela. Durante un comunicado en el que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela ha aparecido con casco y rodeado de militares, Cabello ha asegurado que «están desplegados» y ha pedido que el pueblo mantenga la calma.
«Es un ataque contra Venezuela. Estamos desplegados, y desde aquí llamamos a nuestro pueblo a mantenerse calmado, a estar listo para cualquier situación, y a confiar en el liderazgo y nuestro mando militar. Que nadie caiga en la desesperación o facilite las cosas al enemigo invasor que nos atacó cobardemente», ha dicho el dirigente chavista.
Sánchez hace un llamamiento a la «desescalada» y la «responsabilidad»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la «desescalada» y la «responsabilidad». Así lo ha dicho el dirigente político a través de sus redes sociales tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y al captura del dictador chavista Nicolás Maduro.
«El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», ha escrito.
Feijóo: «Venezuela ha sufrido una férrea dictadura»
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en sus redes sociales tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela donde ha dicho que su principal preocupación «son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos».
«Seguimos con atención la situación en Venezuela. Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del Presidente electo Edmundo González y de María Corina Machado. Llevamos muchos años denunciando el régimen de Nicolás Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos. El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos, a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas. La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece»,
El senador Mike Lee asegura que Maduro será juzgado en EEUU por «cargos criminales»
«Acabo de hablar por teléfono con Marco Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto. Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente según el Artículo II de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente. Gracias, Marco Rubio, por mantenerme informado», ha escrito el senador republicano Mike Lee a través de sus redes sociales.
Rusia condena el ataque de EEUU a Venezuela
El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de «agresión armada» bajo «pretextos insostenibles» sin abordar todavía directamente la «captura» del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.
Abascal: «Hoy el mundo es un poco más libre»
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a publicar un mensaje en redes sociales donde ha mostrado su alegría por el ataque norteamericano sobre Venezuela. «Hoy el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello. Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán», ha publicado
El Ministerio de Asuntos Exteriores hace una llamada a la «moderación»
«El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien. España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis», dice el comunicado.
Delcy Rodríguez: «La cuna del Libertador fue atacada»
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que el Gobierno venezolano desconoce el paradero del dictador Nicolás Maduro. «Exigimos a Donald Trump fe de vida del presidente Maduro. Pueblo a la calle», ha dicho a través de un comunicado.
El ministro de Defensa de Venezuela denuncia una «invasión» de EEUU
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha declarado este sábado que el ataque norteamericano sobre el país caribeño representa una «invasión» y el «ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos».
Trump asegura que EEUU ha capturado al dictador Maduro y a su mujer
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a través de sus redes sociales que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado junto a su esposa durante los ataques norteamericanos de esta noche sobre el país caribeño.
Colombia activa la «alerta fronteriza»
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.
«De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes», ha anunciado el presidente Petro en sus redes sociales.
Abascal pide la rendición del «régimen narcoterrorista» de Maduro
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado este sábado al bombardeo norteamericano sobre Venezuela a través de sus redes sociales donde ha pedido la rendición inmediata del «régimen narcoterrorista de Maduro».
«El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad», ha escrito.
Así ha sido el bombardeo sobre la base Fuerte Tiuna
Estados Unidos ha bombardeado la base venezolana de Fuerte Tiuna con misiles.
BREAKING:
U.S. helicopters are POUNDING the Venezuelan military complex Fuerte Tiuna in Caracas pic.twitter.com/l9jblj2O5a
— Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026
Albares habla con el embajador de España en Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.
Irene Montero: «España debe romper toda alianza con EEUU»
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha condenado el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y ha denunciado que Estados Unidos «es un peligro». La dirigente política ha pedido que el Gobierno rompa toda alianza con el estado norteamericano «empezando por la OTAN».
«Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petroleo», ha escrito Montero a través de sus redes sociales.
Evo Morales condena el bombardeo de EEUU
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha condenado el bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela en un mensaje publicado en sus redes sociales. «Repudiamos con total contundencia el bombardeo de EE.UU. contra Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!», ha publicado
EEUU bombardea el cuartel donde descansan los restos de Hugo Chávez
Estados Unidos ha bombardeado el Cuartel de la Montaña, lugar donde está enterrado el dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Esta base es uno de los centros simbólicos del poder chavista.
El cuartel de la montaña, centro simbólico de la cultura chavista donde dice que se encuentran los restos del sátrapa de Sabaneta. pic.twitter.com/g9lcS0fpDs
— Mario Guirados (@MarioGuirados) January 3, 2026
El presidente de Cuba denuncia el ataque de EEUU sobre Venezuela
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y ha demandado una «urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela».
«Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!», ha escrito a través de sus redes sociales.
#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.
Patria o Muerte ¡Venceremos!
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026
Venezuela confirma ataques aéreos de EEUU sobre Caracas, Aragua y La Guaira
El Gobierno de Venezuela ha confirmado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra «territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares» de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos».
Petro pide a la ONU que se reuna
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido que la ONU y la OEA se reúnan tras los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela. «En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato», ha dicho el dirigente a través de sus redes sociales.
Trump mencionó la posibilidad de «ataques»
Trump mencionó en noviembre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de narcotráfico.
El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una «gran instalación» dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.
Ataques aéreos sobre el aeropuerto Higuerote
Se registran bombardeos sobre el aeropuerto de Higuerote, en el estado de Miranda, al norte de Venezuela.
Maduro declara el Estado de conmoción
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras la ofensiva de Estados Unidos contra el narco venezolano, que ha calificado como una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos» la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
EEUU bombardea Caracas
Varios helicópteros MH-47 Chiook sobrevolaron Venezuela durante los ataques, en una operación en la que estarían teniendo como objetivo infraestructuras clave de la narcodictadura de Maduro.
Se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña.
Maduro bromea con los agentes de la DEA a su llegada a la cárcel de Nueva York
El narcodictador venezolano, Nicolás Maduro, ha bromeado con los agentes de la DEA a su llegada a la cárcel de Nueva York. «Good night! así se dice, ¿no?«, le pregunta Maduro a uno de los agentes federales mientras le conducen esposado hacia la cárcel. Acto seguido y dirigiéndose a los funcionarios de la agencia antidroga exclama un «Happy new year!«.
Las cámaras pudieron captar como, desde su llegada al aeropuerto de Nueva York, el narcodictador estuvo aparentemente tranquilo, sonriendo y charlando con sus captores.