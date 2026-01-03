Estados Unidos ha atacado Venezuela durante la madrugada y según ha declarado Donald Trump, Nicolás Maduro ha sido capturado junto a su mujer. Trump dará más detalles en la comparecencia de hoy que pueden seguir en directo y en streaming por OKDIARIO.

Por su parte, el Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha declarado que desconoce en qué lugar está Maduro y su esposa. Bajo la gestión del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha calificado oficialmente a Nicolás Maduro como terrorista. Asimismo, lo señala como el principal cabecilla del Cártel de los Soles, una presunta red criminal integrada por altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas implicados en actividades de narcotráfico internacional.

Maduro ha sido trasladado a suelo estadounidense y allí será sometido a un juicio formal donde se enfrentará al menos cuatro cargos penales, entre ellos narcoterrorismo y posesión de armas.

Se espera que Trump aclare las dudas que hay tras el ataque aéreo de EEUU a Venezuela y sobre el destino del país.