Por qué ha atacado EEUU a Venezuela: las claves de la detención de Nicolás Maduro y qué va a pasar ahora

Donald Trump ha anunciado este sábado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras lanzar un ataque militar a gran escala contra Venezuela durante la madrugada. Según el mandatario estadounidense, ambos han sido detenidos y sacados del país en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad norteamericanas.

«Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los Estados Unidos Habrá más detalles próximamente», ha anunciado Trump en su red Truth Social. El presidente republicano comparecerá en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, a las 17:00 horas (hora española) para ofrecer más información sobre la operación.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha confirmado que desconoce el paradero del presidente Maduro y la primera dama. En un mensaje de audio difundido por la televisión estatal, Rodríguez ha exigido al gobierno estadounidense «una prueba de vida del presidente Maduro y de la primera dama» y ha denunciado la acción militar. «Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional y condenamos esta forma brutal de agresión contra nuestro pueblo», ha declarado la vicepresidenta venezolana.

Por qué Trump ataca a Venezuela

La administración Trump ha declarado formalmente a Nicolás Maduro como «terrorista» y líder del denominado «Cártel de los Soles», una supuesta organización criminal de militares venezolanos vinculados al narcotráfico.

Y tras Maduro, Zapatero

elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su detención y ha designado al régimen chavista como «organización terrorista extranjera».

Esta catalogación otorga a Washington mayores poderes para combatir al Gobierno venezolano: puede vetar la entrada o forzar la expulsión de sus miembros del país, impedir que reciban asistencia de residentes estadounidenses y evitar que tengan tratos con instituciones financieras. Trump ha enmarcado esta ofensiva dentro de su «guerra contra el narcoterrorismo», presentando a Maduro como el enemigo principal.

Los objetivos estadounidenses son dobles: acabar con las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela y forzar un cambio de régimen. La Casa Blanca acusa al Gobierno venezolano de controlar el Cártel de los Soles y de facilitar las operaciones del Tren de Aragua, aunque investigadores como Anna Ayuso, del Barcelona Center for International Affairs, cuestionan que existan evidencias sólidas de que el Gobierno organice directamente estas actividades criminales.

Trump también busca «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales», según denuncia el Gobierno de Caracas. El presidente estadounidense ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas venezolanas, incautado petroleros y amenazado abiertamente con ataques militares bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Dónde está Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Nicolás Maduro y su esposa han sido detenidos y sacados del país tras un ataque «a gran escala» contra Venezuela. «Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU.», declaró Trump, quien anunció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ofrecer más detalles.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno estadounidense «una prueba de vida del presidente Maduro y de la primera dama». «Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional y condenamos esta forma brutal de agresión contra nuestro pueblo», declaró en la televisión estatal venezolana.

Los ataques aéreos reportados este sábado contra instalaciones militares y civiles en Caracas habrían sido parte de esta operación. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, confirmó ataques «disparados con helicópteros de combate» contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales informan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota, el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. Residentes de Caracas relataron a Bloomberg que escucharon varias explosiones y avistaron aviones sobrevolando la capital, salpicada de ruido de disparos.

Por ahora, no existe confirmación independiente de la detención de Maduro ni se conoce su paradero exacto. El Gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente la captura de su presidente, limitándose a exigir pruebas de vida y denunciar la «brutal agresión» estadounidense.

Qué va a pasar ahora en Venezuela

La detención de Nicolás Maduro abre un periodo de esperanza para Venezuela tras más de una década de dictadura chavista que ha sumido al país en la mayor crisis humanitaria, económica y migratoria de su historia. La captura del sátrapa que transformó la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo en un Estado fallido podría significar el fin de un régimen caracterizado por la represión brutal, la corrupción sistémica y el empobrecimiento de millones de venezolanos.

Con Maduro fuera del poder, se abre la posibilidad de una transición democrática que permita recuperar las libertades y devolver la prosperidad a un país que cuenta con recursos naturales valorados en 12 billones de dólares pero cuyos ciudadanos huyen por millones hacia otros países escapando del hambre y la miseria impuesta por el chavismo.