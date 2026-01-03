Y tras Maduro, Zapatero

Nunca podrá acusarse a Donald Trump de no cumplir lo que dice. Nicolás Maduro ya lo lleva ya en sus carnes. Desde agosto venía el norteamericano avisando al amigo de Zapatero de que este final llegaría. Al día siguiente de que la izquierda mundial celebrara los 67 años de dictadura comunista en Cuba, la Casa Blanca ha dicho basta. La historia no se repetirá en Venezuela. Maduro ya está en una celda, Irene Montero brama y Zapatero no tiene donde esconderse.

Vendrá ahora el coro de los que confunden la soberanía nacional de un país con el régimen instaurado sin respaldo del pueblo. O lo que es peor, en contra de su voluntad. Los mismos que no te hablaron de respeto al derecho internacional cuando la soberanía de los venezolanos fue robada de las urnas, clamarán ahora por la independencia de “un país soberano”. ¡Ja!

Como ha escrito Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, mientras, a esta hora, Feijóo aún guarda silencio, «a los dictadores que amañan elecciones y torturan a sus opositores no se les saca presentando mociones y cantando el ‘Imagine’».

EEUU no ha lanzado misiles contra “la ciudadanía venezolana”, como afirma Juan Carlos Monedero. La ciudadanía venezolana, torturada por el régimen y abandonada durante años por todos estos monigotes de chavismo, está lanzando desde calles y balcones cohetes de alegría.

El fin del chavismo es una gran noticia también para los españoles. Se acabó el chollo y podremos conocer cómo se ha enriquecido Zapatero tras años de complicidad con la tiranía caribeña. A él, que no construye una sola de sus frases huecas sin trufarla con la palabra paz, la falsa paz del chavismo era una fuente de riqueza personal.

La caída de Zapatero serán, además, los clavos en el ataúd de Pedro Sánchez, que tenía al ex presidente socialista como fuente de legitimidad moral de todas sus fechorías para socavar el régimen constitucional en confabulación con el independentismo.