Científicos descubren el origen de la plaga de pulpos que ha puesto en pie de guerra a los pescadores ingleses

En Reino Unido se vivió una de las situaciones más llamativas de los últimos años. Durante varios meses, las redes para cangrejos y langostas volvían casi vacías. Y en mayo la sorpresa fue mayor, pues los pescadores empezaron a encontrarse pulpos en su lugar.

Según datos de la Marine Management Organisation (MMO), sólo entre enero y junio de 2025 se superaron las 1.200 toneladas de pulpo en puertos británicos. Ahora, un nuevo informe científico explica por qué ha ocurrido y qué se puede esperar a partir de este fenómeno.

Este es el origen de la plaga de pulpos en Reino Unido

Un equipo liderado por la Asociación de Biología Marina, junto al Laboratorio Marino de Plymouth y la Universidad de Plymouth, explica que el protagonista es el pulpo común, Octopus vulgaris, una especie presente en aguas británicas pero más habitual en zonas cálidas del sur de Europa.

Los investigadores revisaron registros históricos y detectaron un patrón claro. En los últimos 125 años sólo se han documentado cuatro grandes explosiones de población: 1899-1900, 1932-33, 1950-51 y la actual, iniciada en 2025. Todas coinciden con periodos de temperaturas marinas anormalmente altas.

El invierno y la primavera previos al repunte registraron aguas varios grados por encima de la media en el suroeste inglés. Ese calor favoreció la supervivencia de las larvas y aceleró su crecimiento. A eso se sumaron vientos persistentes del este y corrientes que empujaron larvas desde las islas del Canal y el norte de Francia. En Guernsey ya se había detectado un aumento notable en 2024.

Eso hizo que las capturas comerciales de pulpo en 2025 multiplicaran por 65 la media anual reciente. Mientras algunos barcos se adaptaron y aprovecharon el aumento, más de la mitad de los pescadores consultados admiten pérdidas importantes. Las capturas de centollo, langosta europea y vieira cayeron entre un 30% y un 50%.

Cómo se prepara el sector ante la plaga de pulpos

El informe plantea más seguimiento en el mar, con campañas de arrastre científico y sistemas de vídeo submarino, y propone mejorar los modelos que anticipan cambios en las condiciones oceánicas. El laboratorio de Plymouth trabaja en una herramienta predictiva que permita detectar con antelación la llegada masiva de larvas.

Las autoridades locales hablan ya de un problema estructural. Si el calentamiento del océano se consolida, estos episodios pueden repetirse con más frecuencia. Por eso piden apoyo económico y técnico para que la flota pueda adaptarse sin quedarse atrás.

Qué se está haciendo con los pulpos en Reino Unido

Gran parte del pulpo capturado viaja a España y Portugal, donde tiene mercado y precio. En casa apenas existe tradición de consumo, aunque algunos restaurantes costeros empiezan a incluirlo en carta.

También han ajustado el equipo. En ciertas zonas se permite cerrar los huecos de escape de las nasas cuando se destinan al pulpo. Otros invierten en trampas específicas, conocidas como tipo «tintero» que el animal utiliza como refugio.

La MMO vigila las descargas diarias y estudia si debe regular esta pesquería con cuotas propias. Esa decisión marcará el futuro inmediato del sector, porque el aumento de las temperaturas apunta a que este fenómeno seguirá repitiéndose.