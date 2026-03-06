El mono viral pierde su peluche en medio de una tormenta: así fue el momento que conmueve a todas las redes

En sus apenas 7 meses de vida, el mono Punch del zoológico de Ichikawa se ha convertido en el animal más famoso del mundo por su enternecedora historia. El pequeño primate fue abandonado por su madre al nacer y se aferró a un peluche que no ha soltado hasta que una tormenta le obligó a ello.

A través de un vídeo difundido por la red social X, podemos ver a Punch ya sin el peluche en la mano a la orilla de una pequeña laguna emitiendo sonidos de angustia. Durante su estancia en el zoológico de Ichikawa, Punch no ha conseguido entablar amistad con el resto de miembros de su especie por ser rechazado al nacer. En el vídeo podemos ver cómo uno de los monos empuja a Punch al agua, situación que hizo encender las alarmas de los cuidadores del zoo y mantuvo al pequeño primate reclamando ayuda durante un buen rato. Finalmente, cuidadores del zoológico consiguieron rescatar a Punch y recuperar el peluche extraviado.

Punch ha perdido a su amado peluchito y está triste y preocupado Supuestamente, ha caído en el estanque y nuestro monito ha estado horas intentando encontrarlo Esperemos que los cuidadores se hayan percatado y rescaten al mejor amigo de Punch 🥺pic.twitter.com/NB2GE95Cl5 — BĒR (@BernarGM) March 6, 2026

Historia de Punch

La andadura de Punch en el mundo comenzó con pie torcido; abandonado por su madre debido a la inexperiencia de la primate o las excesivas temperaturas, fue abandonado por el grupo desde el primer momento. Los cuidadores del zoo decidieron simular el afecto y calor maternal con este peluche de forma de orangután. Desde un primer momento, Punch adoptó a este peluche como suyo a modo de consuelo: duerme con él apretado en el pecho, lo lleva a todos lados y lo estruja en situaciones de estrés y ansiedad.

Esperanza para Punch

A pesar de estos turbulentos meses, la andadura de Punch en Ichikawa ha parecido tomar un giro de 90 grados respecto a su socialización. Un ejemplar de mono adulto le dio a Punch su primera sesión de acicalamiento real, situación clave para la integración del mono en el grupo. La viralidad y ternura de Punch hacen que medio mundo siga pendiente de sus nuevas noticias.