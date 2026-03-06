El Gobierno va a confirmar la peor noticia para los cazadores: la nueva norma va a costar muy cara

El mundo de la caza siempre ha estado en el punto de mira; cada cierto tiempo aparecen nuevas legislaciones que obligan a los cazadores a modificar parte de su arsenal o aprobar el examen para un nuevo permiso de armas. En este caso, el Gobierno podría poner en marcha una nueva reforma que obligaría a los usuarios de la caza a hacer un importante desembolso de dinero.

Aunque en un primer vistazo el texto de la reforma no parece incluir ningún cambio importante, si ahondamos dentro de este, destaca la unificación de las licencias D y E. Es decir, tanto los usuarios con rifles de caza mayor como los que solo utilizan escopetas pertenecerán al mismo grupo.

Este cambio en el paradigma de las licencias podría parecer una simple modificación administrativa; sin embargo, al estar incluidos dentro del mismo grupo, tanto los cazadores de licencia D como E podrían estar sujetos a los mismos requisitos. Estos requisitos, casi todos relacionados con la seguridad, supondrían para los usuarios de caza menor un nuevo desembolso.

La licencia E solo permite el uso y propiedad de escopetas para la caza menor —hasta 12 armas—, mientras que la D permite acumular hasta 5 rifles de caza mayor. La diferencia en las licencias no solo destaca en la cantidad y la calidad de las armas, sino en la forma de guardarlas. Para la caza mayor, los rifles tienen que mantenerse en un armero homologado, cuando para la caza menor no hace falta. La agrupación de ambas licencias podría hacer que los cazadores con licencia E necesiten comprar un nuevo armero para custodiar sus armas.

La reforma puede afectar para mal a este tipo de cazadores; el usuario de caza menor usa la actividad como pasatiempo y podría no ver con buenos ojos el desembolso de dinero para un armero homologado, bien por su precio o por la logística de la instalación para una actividad que apenas realiza dos veces al año.