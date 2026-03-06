El oso pardo está recuperando su reino en España. Aunque tradicionalmente su refugio se limitaba a la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, un nuevo estudio acaba de confirmar que este gigante de nuestros montes ha conquistado territorios donde no se le veía desde el siglo XIX.

Con una población total que apenas roza los 400 ejemplares en todo el país, su regreso a zonas de León, Zamora y Galicia no es solo una buena noticia ecológica, sino un fenómeno que está cambiando la economía local.

El regreso tras un siglo y medio de silencio

Lo que parecía imposible hace unas décadas es hoy una realidad contrastada por la ciencia. Según una investigación publicada en la revista Quercus, el oso pardo ha vuelto a establecerse en el noroeste ibérico, una zona que abandonó hace más de 150 años. No se trata de ejemplares de paso: los investigadores han registrado hasta 85 avistamientos confirmados entre 2012 y 2025, lo que demuestra que el oso ha llegado para quedarse.

Los puntos calientes de este «nuevo hogar» se encuentran en las sierras de La Cabrera (León), así como en Sanabria y La Carballeda (Zamora), extendiéndose incluso a las áreas limítrofes de Ourense. Lugares como Valdavido, Truchillas o Vega del Castillo se han convertido en los nuevos escenarios donde el rastro de la especie es ya habitual.

De 40 a 400: una recuperación milagrosa pero frágil

La situación del oso pardo en España ha dado un vuelco radical desde los años 70, cuando la especie tocó fondo con apenas 40 ejemplares supervivientes. Hoy, sumando los núcleos de los Pirineos y la cornisa cantábrica, la cifra escala hasta los 400 individuos.

Sin embargo, los expertos advierten: la especie sigue en peligro de extinción. Carlos Durá, uno de los responsables del estudio, subraya que esta expansión es un «sello de calidad» para nuestros ecosistemas. Un monte con osos es un monte sano.

La «miel del oso»: una oportunidad económica

Lejos de ser una amenaza, el regreso del oso se está viendo como una oportunidad de oro para el turismo rural y los productos de proximidad. En la comarca de La Cabrera, ya existen empresas que comercializan miel con el marchamo de calidad de proceder de colmenares visitados por osos.

Para garantizar la convivencia, se están instalando pastores eléctricos que protegen las colmenas, convirtiendo un posible conflicto en un reclamo publicitario. Como señalan los especialistas, la clave ahora es la «pedagogía»: saber que el oso no es un enemigo y que, si te cruzas con uno, la regla de oro es mantener la calma, no gritar y dejar que el animal siga su camino.