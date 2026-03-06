La fiscal general dice que la ley del ‘sí es sí’ que excarcela a violadores es «un referente internacional»

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha manifestado este viernes que la Ley del solo sí es sí que rebaja penas y excarcela a violadores es «esencial» y «un referente a nivel internacional», a pesar de «todas las críticas que ha acumulado» desde su aprobación en 2022. Las últimas cifras oficiales sobre las rebajas de condena datan de noviembre de 2023, publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y desde entonces no se ha vuelto a informar, con 1.233 rebajas de pena y 126 violadores excarcelados.

Mientras, OKDIARIO publica hoy en exclusiva que el Tribunal Supremo ha confirmado una rebaja récord que supone la bajada de 12 a siete años de prisión —cinco años y un día menos— impuesta a un hombre que violó a una mujer en estado de embriaguez en Bilbao, aprovechándose de su vulnerabilidad. Tal y como adelanta este medio, el Alto Tribunal corrige parcialmente a la Audiencia Provincial de Vizcaya por haber aplicado la reforma de forma incompleta, sin imponer las penas accesorias que la propia ley exige.

Peramato ha calificado como «esencial» la ley del sí es sí en la mesa redonda Igualdad en construcción: desafíos para los derechos de las mujeres celebrado en la sede de la Fiscalía General este viernes. Junto a la fiscal general del Estado, han participado activamente en el acto Carmen Calvo, ex ministra y actual presidenta del Consejo de Estado, la profesora universitaria Lucía Ortiz de Zárate y la periodista Ebbaba Hameida.

En su intervención, la fiscal general del Estado ha puesto en valor la ley impulsada por Irene Montero por disponer de «62 artículos dedicados exclusivamente a la concienciación contra la violencia sexual, a la protección, a la prevención y al derecho a la reparación integral de las víctimas de violencia sexual».

Además, ha defendido que dicha norma «centra la respuesta en poner el foco en la ausencia del consentimiento en los actos de violencia sexual». Esa falta de consentimiento es, para Peramato, «lo que es violencia sexual».

«Yo creo que es tan importante tener en cuenta el consentimiento afirmativo como el núcleo de nuestra autonomía y libertad sexual y, por lo tanto, la ausencia del consentimiento afirmativo como la esencia de la violencia sexual», ha subrayado Teresa Peramato.

«No quiero dejar de hacer mención a una ley, la ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que con todas las críticas que ha acumulado a mí me parece que es una ley esencial y que también es un referente a nivel internacional», ha manifestado Peramato. «62 artículos dedicados exclusivamente a sensibilización y concienciación contra la violencia sexual, a la protección, a la prevención y al derecho a la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. 62 artículos», ha destacado, asegurando que España «es un referente a nivel europeo pero también a nivel mundial».

Cifras de la ‘Ley sólo sí es sí’

La última actualización, por parte del CGPJ, sobre las rebajas de condena por la ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la ley Montero o la ley del sólo sí es sí, data de noviembre de 2023 e informa de un total de 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones a violadores.

Desde entonces, no se han vuelto a actualizar los datos de rebaja de condena, si bien OKDIARIO ha informado de una rebaja récord, de un total de cinco años y un día, sumando una más de las decenas y decenas de casos de violadores beneficiados más de tres años después de la aprobación de la ley.