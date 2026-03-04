Un ‘dedazo’ convulsiona al Constitucional: ascendido a fiscal el letrado del magistrado Campo

Magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional no salen de su asombro al ver la meteórica promoción del hasta ahora letrado adscrito al magistrado Juan Carlos Campo, ex ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y, desde enero de 2023, miembro del Constitucional, a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Tribunal Constitucional hablan de «dedazo» de la actual Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, que ha decidido convertir a Ignacio Rodríguez Fernández en fiscal del mismo Tribunal Constitucional del que hasta hace unos días era funcionario ocupado en tareas de asesoramiento a un magistrado.

Ignacio Rodríguez Fernández, fiscal de carrera desde 2005, lleva desde 2023 ejerciendo como letrado del Tribunal Constitucional, adscrito a Juan Carlos Campo. Como otros funcionarios, que forman parte del cuerpo de letrados de la institución, Rodríguez Fernández lleva desde 2023 asesorando y elaborando informes para Campo, magistrado considerado de la mayoría afín a las tesis del Gobierno. Por ello, ciertos magistrados y algún que otro funcionario susurran por los pasillos del Tribunal la palabra «dedazo».

Fuentes del Constitucional no ocultan su sorpresa y algunos incluso su disgusto al descubrir cómo la actual Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, en su remesa de nombramientos, muy «polémica», según estas mismas fuentes, por tener un «claro sesgo» y por haber beneficiado a todo el entorno afín al anterior Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha elevado también a Rodríguez de funcionario, asesor y trabajar a petición de una de las partes a ser parte en sí mismo al convertirse en fiscal del TC.

Rodríguez Fernández tuvo como primer destino la Fiscalía Provincial de Huelva, desde donde pasó a la de Granada. Con los años, ha desempeñado su labor como fiscal en diversos destinos y en 2020 formó parte de la Comisión de Expertos encargados para la elaboración del anteproyecto de Ley de Enjuciamiento Criminal (LeCrim).

Desde 2023, Rodríguez Fernández ha asistido en calidad de letrado al ex ministro Juan Carlos Campo, quien fuera, en su calidad de ministro de Justicia, proponente de los indultos a los políticos secesionistas, condenados por su participación en el Procés.

Desde apenas dos años después de su salida del Ejecutivo, Campo es magistrado del Tribunal Constitucional y, junto a él y a su servicio ha estado el hoy flamante fiscal del Tribunal Constitucional, Ignacio Rodríguez Fernández, a quien Peramato ha nombrado destacando su «rigor jurídico» y su «experiencia» en materia constitucional.