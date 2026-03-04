La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla: la AEMET avisa por viento y lluvias

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla este miércoles 4 de marzo. La AEMET ha activado un aviso por las fuertes rachas de viento que se producirán en la provincia de Alicante durante la primera parte del día. La Agencia Estatal de Meteorología también informa de las posibles lluvias que pueden aparecer en toda la Comunidad Valenciana. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo, el viento y las lluvias en la Comunidad Valenciana para este miércoles 4 de marzo.

«Probabilidad de rachas de viento del noreste muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la provincia de Alicante. Concretamente, en el interior se esperan rachas máximas de 70 km/h hasta las 17:59 horas. En el litoral sur hay otra alerta activada hasta las 14:59 por rachas de 70 km/h y en la misma zona también hay fenómenos costeros hasta las 13:59 horas con viento del nordeste de 50 a 60 km/h.

La AEMET también ha avisado de las lluvias que se producirán a lo largo del día en la Comunidad Valenciana. «Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante, que aumentarán de intensidad y podrían ir acompañadas de tormenta a últimas horas», informa. La Agencia Estatal de Meteorología también habla de la «probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el resto de la comunidad que podrían ir acompañadas de barro». A las 14:00 horas, cuando se celebra la mascletá de las Fallas de Valencia 2026, la probabilidad de lluvia en la capital de la Comunidad Valenciana es del 80%.

Alerta y lluvias en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo de la Comunidad Valenciana para este miércoles 4 de marzo:

Cielo nuboso y polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante, que aumentarán de intensidad y podrían ir acompañadas de tormenta a últimas horas; también hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el resto de la comunidad que podrían ir acompañadas de barro. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste; será ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante.