«En ligero descenso»: las temperaturas vuelven a caer en la Comunidad Valenciana

Las temperaturas siguen en «ligero descenso» en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado una pequeña caída de las mínimas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este jueves 26 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología también informa que habrá pocos cambios en las máximas a la vera del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana sigue en ‘modo primavera’, pero día a día van bajando las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. A primeros de semana se llegó incluso a los 26 ºC en algunos puntos del medio sur de la zona y para este jueves 26 de febrero las máximas no pasarán de los 22 ºC. La AEMET ha confirmado otro «ligero descenso» de las temperaturas mínimas y será así hasta el fin de semana.

«Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios», ha confirmado la AEMET sobre las temperaturas de este jueves 26 de febrero en la Comunidad Valenciana. Así que la máxima de la zona estará en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 22 ºC en Elche y Orihuela. En la capital, la máxima será de 21 ºC con mínimas de 8 ºC durante las horas más frías de la noche.

«Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a cielo despejado, y cielo despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte en el litoral del norte de Alicante y viento flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este al mediodía», ha informado la AEMET sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

En Valencia se registrarán máximas de 20 ºC durante el día y la mínima caerá a 9 ºC durante la noche. El punto más caliente de la zona será Onteniente, donde se llegará a los 21 ºC, y el más frío en Requena, donde los termómetros caerán hasta 6 ºC en el interior de la zona. La provincia de Castellón, como suele ser habitual, registrará las temperaturas más frías de la Comunidad Valenciana, marcando mínimos de 5 ºC en Morella. En la capital, la máxima será de 19 ºC y las mínimas de 8 ºC.

Caen las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 26 de febrero:

Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a cielo despejado, y cielo despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte en el litoral del norte de Alicante y viento flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este al mediodía.