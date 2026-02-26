Vocales del CGPJ planean llevar a la juez de la DANA ante la comisión disciplinaria tras los audios de OKDIARIO

Vocales del CGPJ y miembros de las altas instancias de la judicatura sopesan la posibilidad de abrir un expediente informativo a la juez de Catarroja que instruye las diligencias sobre la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, después de que OKDIARIO haya revelado los audios que prueban que el marido de la juez, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, participó en los interrogatorios a las víctimas.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces, así como de otros estamentos judiciales, han asegurado a OKDIARIO que los hechos denunciados son «tan graves» que requieren la apertura de un expediente y la suspensión cautelar de la juez Ruiz Tobarra.

Por el momento y pese a la denuncia interpuesta por el abogado Rubén Gisbert sobre esta anómala situación, no ha llegado sobre la mesa de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Varios jueces, magistrados y miembros del órgano de gobierno de los jueces consultados por OKDIARIO son partidarios de que la comisión disciplinaria actúe de oficio, para esclarecer cuanto antes los hechos.

Estas mismas fuentes señalan que «la lógica indica que, habiendo audios reveladores de una supuesta infracción tan grave, la comisión disciplinaria debe actuar y empezar por suspender cautelarmente a la juez».

Esta suspensión, que puede extenderse hasta seis meses en condiciones normales, es, según estas fuentes, solo el inicio de un proceso, que tiene que ser investigado y resuelto «por el buen nombre de la Justicia» y advierten que, «por muy saturada que estuviera la juez no es admisible que permitiese a su pareja o a cualquier otro juez que no está inmerso en el proceso judicial que se pusiera a tomar declaraciones a las víctimas, ni siquiera para echarle una mano».

«Para eso -señalan los consultados- están los jueces de apoyo y el procedimiento, que establece que los refuerzos se solicitan oficialmente ante la instancia competente», que en este caso sería la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no consta que la juez Ruiz Tobarra lo hubiera solicitado en su día. Lo que sí hizo fue solicitar el amparo, que el CGPJ le concedió, ante las críticas vertidas contra ella por determinados abogados de la DANA.

Por otra parte, las fuentes consultadas distinguen el procedimiento disciplinario y sancionador que compete al CGPJ y que podría iniciarse siempre que así lo decida el órgano de Gobierno de los Jueces sin necesidad de que llegue la denuncia que se ha realizado ante el TSJV, y la propia querella anunciada y presentada por el abogado Rubén Gisbert.

En relación a la querella, tiene su propio recorrido en el alto tribunal de la Comunidad Valenciana y, según las fuentes consultadas, deberá ser admitida a trámite, en primer lugar. De ser así, será el juez instructor quien decida sobre la suspensión cautelar de la juez, en el transcurso de la investigación.

Fuentes de altas instancias de la judicatura consultadas por OKDIARIO precisan que, si bien es pronto para aventurar posibles sanciones o condenas, «de demostrarse judicialmente la actuación irregular de Ruiz Tobarra, puede llegar incluso a perder su condición de juez».

En todo caso, el efecto más inmediato, de decidirlo así el CGPJ, o también a petición del TSJCV, sería el ser apartada de la instrucción del caso de la DANA, para afrontar su propia investigación disciplinaria en el caso del CGPJ o judicial, en el caso del TSJCV.