Ya han arrancado las grabaciones de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’

El talent show más visto de la televisión vuelve a Antena 3. Tu cara me suena ha iniciado ya las grabaciones de su decimotercera temporada, que llegará muy pronto a la cadena. Nueve celebrities se subirán al escenario dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera gala hasta la última, demostrando así que son los mejores imitando.

Manel Fuentes vuelve a ponerse al frente del formato, que en su anterior edición se convirtió en el programa más visto del horario estelar en 2025, encadenando 12 años de liderazgo ininterrumpido. Con un 21,7% de share medio, más de 1,7 millones de espectadores de media y casi 4,7 millones de espectadores únicos, el formato demostró su fortaleza, consiguiendo su mejor dato de las últimas 8 ediciones.

Los nuevos concursantes

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los nuevos concursantes de esta edición de Tu cara me suena. Celebrities que triunfan en sus respectivos campos laborales y que ahora se enfrentarán a las imitaciones que el pulsador escoja para ellos en cada una de las galas.

El jurado

Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado de Tu cara me suena para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.

La nueva edición de Tu cara me suena también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer.

‘Tu cara me suena’: un fenómeno mundial

Desde que se estrenara en Antena 3 en 2011, Tu cara me suena se ha convertido en todo un fenómeno que ha triunfado en nuestra televisión y ha viajado por todo el mundo, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo EEUU, China, Europa, Latinoamérica y Asia. Además, ha puesto sobre el escenario a una gran variedad de artistas que han logrado ver cómo sus carreras despuntaban tras participar en el programa.

Después de 12 ediciones emitidas en Antena 3, Tu cara me suena se ha convertido en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva y lo ha hecho arrasando, siendo líder y lo más visto en todas y cada una de sus temporadas, consolidándose como el programa semanal más visto de la televisión.