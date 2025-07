Hace tan solo unas semanas, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la gran final de la decimosegunda edición de Tu cara me suena. De esta manera, fueron testigos de cómo Melani García consiguió convertirse en la vencedora, tras haber protagonizado una temporada verdaderamente envidiable y de ensueño. Es evidente que todos los concursantes hicieron un trabajo excepcional, pero hubo grandes sorpresas entre todos ellos. Un claro ejemplo lo encontramos en Bertín Osborne, que no dudó en salir de su zona de confort para participar en un concurso de imitaciones como es Tu cara me suena. Un proyecto en el que ni tan siquiera se imaginó formar parte. Durante varios meses, el artista estuvo inmerso en todo lo relacionado con este programa. Tanto es así que se vio obligado a aparcar su papel como presentador de El Show de Bertín. Tras haber finalizado la emisión del programa de Antena 3, Osborne ha regresado a Canal Sur.

El pasado viernes 18 de julio, como no podía ser de otra manera, el artista se emocionó al regresar a su programa en la televisión pública andaluza. «Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí y en casa. ¡Empiezo yo otra vez!», exclamó. En su plató le recibieron sus colaboradores, entre los que se encontraba María José Suárez y El Sevilla. Recordemos que en una de las galas, Bertín Osborne tuvo que imitar a su compañero y líder de los Mojinos Escozíos. Así pues, el colaborador de El Show de Bertín quiso saber cómo se sentía al regresar a su casa tras haber participado en un programa tan exigente como es Tu cara me suena. El presentador no dudó en sincerarse: «Lo he pasado muy bien. Tengo que decirte que, en las primeras semanas, estuve a punto de tirar la toalla y decir ‘que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más’», reconoció.

«Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado», continuó explicando el ex participante de la decimosegunda edición de Tu cara me suena. Es más, desveló que, al principio, le costó muchísimo seguir el ritmo del concurso de imitaciones por la cantidad de horas que conllevaba estar inmerso en un proyecto de estas características.

«Primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: ‘Yo te voy a hacer la barba’; llegaba otra: ‘Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos’; y otra: ‘Te voy a poner las lentillas’ y yo: ¡¿Qué?!». Lejos de que todo quede ahí, Bertín Osborne fue mucho más allá: «Os voy a decir una cosa, ha sido un peluseo».

Además, tirando de sinceridad, el presentador de El Show de Bertín quiso dar más detalles sobre su paso por Tu cara me suena. Así pues, hizo saber a sus compañeros que «los primeros días fueron horrorosos». Aun así, poco a poco, fue entendiendo cada vez más la dinámica del concurso, hasta tal punto de haber terminado «disfrutando a horrores».