El mejor restaurante de carretera gallego está en Lugo: los camioneros lo eligen por el precio y el pulpo

Quienes en verano ponen rumbo al norte necesitan hacer una parada en el camino para comer bien. Algunos valoran que el local tenga un horario de cocina amplio, pero otros prefieren un restaurante de carretera con una especialidad de la casa.

Si eres del segundo grupo y vas de camino a tierras gallegas, hay un restaurante de carretera en Jove (Lugo) que no puedes perderte. No es un sitio cualquiera, sino que ha ganado fama entre los camioneros por sus precios bajos y por la calidad de su pulpo.

Hablamos de O Refugio, un templo de la comida ubicado en plena carretera autonómica LU-862, que une Vicedo con San Cibrao (Cervo) y lleva abierto más de 20 años, ya que abrió por primera vez sus puertas en el 2002.

El restaurante de carretera con el menú más barato de Galicia

Una de las claves de O Refugio es que sirve tanto para una comida copiosa como para un menú rápido y de calidad. Incluso podrías tomarte unas tapas o un bocadillo y salir satisfecho. En cualquier caso, las raciones son abundantes.

De hecho, disponen de un menú del día por sólo 11 euros. Incluye los esenciales: varios primeros, segundos a elegir, pan, bebida, postre y café. Además, todo con productos locales.

Como buen restaurante de carretera, el horario es otro de sus puntos fuertes. Abre todos los días excepto los domingos desde las siete de la mañana hasta las 11 de la noche. Es decir, siempre están disponibles para darte de comer.

Además, si no tienes tiempo para sentarte, ofrecen comida para llevar o por encargo. Así que puedes programar tu visita y seguir con la ruta que tenías prevista.

La especialidad que recomiendan los camioneros en ‘O Refugio’

En este restaurante de carretera tienen desde los mejores productos gallegos hasta el plato combinado más simple, pero la estrella para los camioneros que paran en su puerta es el pulpo a la gallega.

La relación entre su calidad y el precio es excepcional. Además, pude acompañarse con otras maravillas como el bacalao a la plancha o al horno. También te recomendamos que pruebes recetas clásicas que incluyan marisco.

Y es que la clave de este restaurante de carretera está en la propia Galicia. Pueden ofrecer comidas a un precio asequible sin que la calidad baje, ya que el producto local es excelente.

Por qué todos los viajeros recomiendan este restaurante de carretera gallego

Quienes viajan hasta Galicia suelen enfrentarse a una aventura por carretera larga y, a veces, por carreteras incómodas. Por ello, es indispensable encontrar un restaurante que cumpla con los tres básicos: bueno, bonito y barato.

Para averiguar si hemos encontrado ese sitio, lo mejor es fiarse de las reseñas. Hay restaurantes que se hacen virales por cosas negativas, pero el caso de O Refugio es justamente el contrario.

«Todo estaba muy bueno. Pedimos sopa de verdura, cocido y carnes. Todo estaba bien de precio y sabroso. Volvería sin duda», resumía una comensal.

Aunque no suele aparecer en las guías, quienes lo visitan se van gratamente sorprendidos: «Un restaurante elegido por la hora sin mirar nada más, pero resultó muy agradable. Todo estaba muy bueno y la atención fue perfecta. Así que fue un acierto».

Su ambiente cercano, la apuesta por la cocina tradicional y el mimo en cada plato hacen que no sea simplemente un lugar para comer, sino una experiencia que deja buen sabor de boca antes de volver al volante.