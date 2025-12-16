Premios de la Lotería de Navidad 2025: cuánto toca por décimo

La Lotería de Navidad se ha convertido en uno de los eventos más esperados en España. Se trata de una jornada de nervios y de emoción que marca el comienzo de la Navidad y que todos vivimos con la ilusión de tener en nuestras manos el número del premio Gordo. Sin embargo, este no es el único premio que se reparte en la Lotería de Navidad, porque sin duda este es uno de esos sorteos que más premios tiene en juego. El sorteo de la Lotería de Navidad 2025, que arranca este lunes 22 de diciembre a las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid, será para muchos la posibilidad de poder ganar el Gordo de Navidad o cualquiera de los otros premios.

El atractivo de la Lotería de Navidad no reside únicamente en el primer premio, sino en la inmensa cantidad de dinero que se reparte entre aproximaciones, centenas, terminaciones y la famosa pedrea. Este 2025, el sorteo ha vuelto con cifras récord, incrementando las series emitidas y el total de dinero en juego. Más allá del entretenimiento, este evento tiene un impacto económico y emocional, uniendo a familias, amigos y compañeros de trabajo en la compra de décimos compartidos. Conocer los premios y las implicaciones fiscales de cada uno es esencial para los afortunados. Desde los grandes premios hasta el reintegro, todo está meticulosamente regulado. A continuación, se detallan las cuantías asignadas a cada categoría y cómo afectan los impuestos a las ganancias más significativas.

Lista de premios de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha aumentado el número de series a 198, lo que eleva el total de premios a un impresionante 2.772 millones de euros, un 70% del total recaudado. Este aumento también incrementa las posibilidades de obtener un premio en alguna de sus categorías principales o secundarias.

Los premios de la Lotería de Navidad se dividen entre el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto premio, pero además se suman otros como las aproximaciones, centenas o terminaciones así como la famosa pedrea que podemos consultar en la lista oficial de los números premiados en la Lotería de Navidad. Por ello, vamos a repasar a continuación uno a uno todo el dinero que puede tocarte con cada premio. Estos son los premios de la Lotería de Navidad 2024 y cuánto toca por décimo.

Primer premio, el Gordo: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. No olvides que hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas 328.00 euros.

al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. No olvides que hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas Segundo premio : 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro que hayas apostando. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad 108.000 euros.

: al décimo o 6.250 por cada euro que hayas apostando. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad Tercer premio : 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro que hayas apostado. En este caso Hacienda te quitará 2.000 euros por lo que ganarás 48.000 euros.

: o 2.500 por cada euro que hayas apostado. En este caso Hacienda te quitará 2.000 euros por lo que ganarás Dos cuartos premios : 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado. La cantidad es inferior a los 40.000 euros de modo que a partir de aquí ya no te toca nada.

: al décimo o 1.000 por cada euro apostado. La cantidad es inferior a los 40.000 euros de modo que a partir de aquí ya no te toca nada. Ocho quintos premios : 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.

: al décimo o 300 euros por cada euro apostado. La pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo , 5 euros por uno apostado.

El reintegro: premiado con 20 euros el gordo.

, 5 euros por uno apostado. El reintegro: premiado con 20 euros el gordo. Los premios por aproximaciones : 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.

: para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio. Centenas del 1º, 2º y 3º premio : 297 premios de 100 euros el décimo.

: 297 premios de el décimo. Centenas de los 4º premios : 198 premios de 100 euros el décimo.

: 198 premios de el décimo. Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo.

Estos son los premios y el dinero que puede tocarte en la Lotería de Navidad 2025, así que esperemos que todos tengáis suerte y en el caso de que no sea siempre podéis jugar de nuevo en el próximo Sorteo del Niño que se celebra el 6 de enero.

Cuánto toca en la Lotería de Navidad después de los impuestos

La cantidad que se lleva Hacienda con respecto a los premios de la Lotería de Navidad es una cuestión que preocupa a muchos, especialmente cuando se trata de las grandes sumas. En España, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre los premios que superen los 40.000 euros. Esto significa que los tres premios principales (Gordo, segundo y tercero) están sujetos a impuestos, mientras que el resto de premios, incluidas las aproximaciones y la pedrea, no están gravados.

Por ejemplo:

Si ganas el Gordo de Navidad (400.000 euros), solo tributas por los 360.000 euros que exceden los 40.000 euros exentos. El resultado final es de 328.000 euros.

(400.000 euros), solo tributas por los 360.000 euros que exceden los 40.000 euros exentos. El resultado final es de 328.000 euros. En el caso del segundo premio (125.000 euros), tributarás por 85.000 euros, quedándote con 108.000 euros netos.

(125.000 euros), tributarás por 85.000 euros, quedándote con 108.000 euros netos. El tercer premio (50.000 euros) genera una retención de 2.000 euros, dejando al ganador con 48.000 euros en mano.

Por el contrario, premios como el cuarto, quinto o la pedrea no requieren ninguna declaración fiscal, permitiendo a los ganadores disfrutar del importe íntegro. Este sistema facilita la gestión para quienes ganan importes menores, manteniendo el atractivo del sorteo como un evento accesible para todos.

Así, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no sólo reparte ilusión, sino también una importante lección sobre cómo gestionar la suerte y sus implicaciones. ¡Que la suerte esté de tu lado este 22 de diciembre!