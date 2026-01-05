Maduro se declara inocente ante el juez: «Soy un prisionero de guerra»

El narcodictador chavista Nicolás Maduro se ha presentado ante un tribunal de Nueva York este lunes 5 de enero y se ha declarado «prisionero de guerra» tras ser capturado por EEUU el pasado sábado 3 de enero. La próxima cita ante el juez será el 17 de marzo a las 11:00 horas (17:00 horas).

Nicolás Maduro se ha declarado este lunes 5 de enero «prisionero de guerra» durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York, tras haber sido capturado por Estados Unidos y trasladado a territorio estadounidense para responder por graves cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas.

El dictador narcochavista venezolano, de 63 años, ha comparecido ante el juez para formalizar su declaración de inocencia. Vestido con uniforme carcelario —camisa azul sobre camiseta interior naranja—, Maduro ha sido interrogado inicialmente para confirmar su identidad: «Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas», ha afirmado el narcodictador Nicolás Maduro en español ante la sala. En la sala también ha estado presente Cilia Flores, esposa del narcodictador chavista Nicolás Maduro y figura clave del chavismo. Flores ha aparecida vestida con el mismo uniforme penitenciario.

El juez Alvin K. Hellerstein le ha interrumpido de inmediato su intervención y le ha advertido de que habría «un momento y un lugar» para abordar ese tipo de afirmaciones, dejando claro que la audiencia no era el foro para discursos políticos ni alegatos propagandísticos. Alvin Hellerstein es un veterano juez federal de 92 años, nombrado por el expresidente Bill Clinton hace casi tres décadas, conocido por su experiencia en causas complejas y de alto perfil.

Poco después, al ser preguntado formalmente por su declaración, Maduro se ha limitado a decir: «Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que aquí se menciona», rechazando así todos los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense.

La comparecencia se ha producido tras un espectacular operativo de traslado. A primera hora del día, Maduro ha sido llevado desde el el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el tribunal federal en un vehículo militar blindado y un helicóptero, en una operación de máxima seguridad.

Barry Pollack representa al narcodictador chavista Nicolás Maduro. Es un abogado estadounidense conocido por haber participado en la negociación del acuerdo judicial que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. La elección del letrado refuerza la estrategia de Maduro de presentarse como una víctima política y no como un criminal común.

Declaración de Maduro ante el juez

El juez pidió a Maduro que confirmara su identidad, a lo que él respondió en español: «Soy el presidente de Venezuela, me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa de Caracas». El juez respondió: «Permítame intervenir. Ya habrá tiempo para eso».

Juez: Sólo quiero saber si usted es Nicolás Maduro Moros.

Maduro: Sí.

Juez: ¿Se le ha notificado la acusación?

Abogado defensor: Renunciamos a la lectura pública.

Maduro: La tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerla personalmente.

Maduro dijo entonces que «no sabía» que tenía derecho a un abogado del Estado gratuito.

A continuación, el juez preguntó a Maduro cómo se declaraba. El líder derrocado dijo: «Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente…».

Entonces intervino su abogado defensor y dijo al tribunal: «Se declara inocente de todos los cargos».

A continuación, se le preguntó a Maduro sobre la acusación:

Adjunto: ¿Ha visto la acusación?

Maduro: La he visto, pero no la he leído.

Adjunto: ¿Lo ha discutido con su abogado?

Maduro: Parcialmente.

Adjunto: ¿Cómo se declara?

Maduro: Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que aquí se menciona.