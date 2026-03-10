Adiós a los techos blancos: la nueva tendencia de decoración que hace tu casa más grande, según una interiorista

Con el paso del tiempo, las tendencias de decoración del hogar han ido cambiando, adaptándose a los gustos, preferencias y necesidades de las familias. Durante años, el minimalismo ha sido el protagonista indiscutible de los espacios; sin embargo, poco a poco está perdiendo terreno frente a estilos con más carácter y personalidad. En la misma línea, los muebles rectilíneos están dejando paso a formas curvas, que facilitan el movimiento y funcionan bien en espacios grandes y pequeños. Sin embargo, a pesar de los numerosos cambios en tendencias de decoración, estilos de muebles y paletas de colores que van y vienen con cada temporada, los techos blancos siempre han permanecido inalterables.

Este recurso se ha considerado una apuesta «segura» que encaja con cualquier estilo de decoración, desde el clásico hasta el minimalista, pasando por el industrial o el rústico. Además, los techos blancos tienen la capacidad de reflejar la luz, haciendo que los espacios se ven más luminosos. No obstante, la creadora de contenido Natalie Gisborne (@natalie_gisborne) ha compartido un vídeo en TikTok en el que advierte de una serie de errores de diseño, entre ellos elegir un color distinto para el techo y las paredes.

¡No a los techos blancos!

«No lo estás imaginando: esto está haciendo que tu habitación parezca más pequeña. Todo el mundo pinta el techo de blanco. Es tan común pintar el techo de blanco que la mayoría de las personas lo hace, pero aquí está la razón por la que no deberías. Cuando el techo tiene un color diferente al de las paredes, se crea una línea marcada a lo largo de la habitación que engaña a tus ojos, haciendo que parezca más baja de lo que realmente es.

Algunos diseñadores incluso sugieren que debería pintarse de un color reflectante. Ahora bien, si quieres que tu habitación se sienta más alta, pinta las paredes y el techo del mismo color exacto. Esto elimina la línea marcada, aumenta instantáneamente la sensación de espacio y hace que la habitación parezca más grande. Hace que todo tu espacio se vea más amplio».

Según explica la interiorista, uno de los errores más frecuentes al decorar cualquier espacio del hogar es elegir un color diferente para el techo y las paredes. Este fenómeno se basa en un principio básico de percepción visual: nuestro cerebro percibe los cambios de color como si fueran bordes reales, y cuando el techo y las paredes tienen un contraste muy fuerte, se crea una especie de ilusión óptica que hace que la habitación parezca más baja de lo que realmente es. Por el contrario, al mantener un color uniforme entre paredes y techo, se elimina esta línea de corte, y la habitación parece más alta.

Este consejo de Gisborne encaja en la técnica de «continuidad de color», la cual busca crear la ilusión de amplitud, haciendo que los muebles y los elementos decorativos se perciban de manera más proporcionada. En habitaciones grandes, esta técnica permite generar un ambiente más armonioso y equilibrado, evitando la sensación de que el techo «cae» sobre el espacio.

Pero, ¿qué colores son los más adecuados para lograr este efecto? Gisborne sugiere que lo ideal es elegir un color que esté dentro de la misma familia cromática que las paredes, aunque no necesariamente tiene que ser el mismo tono. Por ejemplo, si las paredes son greige, un techo de un tono ligeramente más claro o más oscuro de la misma familia cromática puede mantener la continuidad visual sin perder el estilo ni la personalidad del espacio; por ejemplo, el camel funciona muy bien para lograr un ambiente cálido, luminoso y elegante.

Consejos prácticos

Decir adiós a los techos blancos y elegir el color adecuado puede parecer una tarea sencilla, pero en realidad hay que considerar cómo afectan los colores a la percepción del espacio, la luz y el ambiente: