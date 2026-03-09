El PP está a 4.000 votos de quitar 3 escaños a la izquierda en León, Salamanca y Ávila

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco podría crecer hasta tres escaños a costa de la izquierda si lograra aglutinar menos de 4.000 votos en las provincias correctas. Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, los populares podrían arrebatarle dos escaños al PSOE en Salamanca y Ávila y uno a Unión del Pueblo Leonés.

​La batalla más ajustada se libra en la provincia de Salamanca. Allí, el vuelco es cuestión de un puñado de papeletas; en concreto, 257 votos distancian al PP de alcanzar a los socialistas castellanoleoneses. Fernández Mañueco arrebataría el cuarto escaño al PSOE de Carlos Martínez para sumar el quinto a las filas populares, dejando la representación del PSOE en tan solo tres diputados.

En Ávila, la brecha, aunque ajustada, es más amplia que en Salamanca; el PP necesita alrededor de 3.000 votos para dejar a los socialistas con un único representante. Teniendo en cuenta este escenario de números tan ajustados, la transferencia de voto y que la batalla se libra en una provincia donde solo se reparten siete diputados, el discurso del voto útil puede resultar determinante en la recta final de campaña y beneficiar claramente a los populares.

​El tercer frente está en León. En esta provincia, los populares atacan con fuerza y es Unión del Pueblo Leonés quien defiende su cuarto escaño. La fuerza regionalista aspira a obtener su mejor resultado histórico. No obstante, este último asiento depende de menos de 1.000 votantes: si el PP logra movilizar a esos electores que hoy dudan entre la abstención, el voto a Vox o el apoyo a la fuerza regionalista, Fernández Mañueco podría dar el sorpasso a los regionalistas y sumar un quinto asiento a sus filas.

Según Data10, el cuarto escaño de los regionalistas leoneses se sostiene con 14.979 votos, mientras que el quinto del Partido Popular no lo consigue por aglutinar unos cuantos votos menos, 14.129 votos. De producirse estas transferencias de voto, el PP saltaría de los 31 a los 34 diputados, aumentando la diferencia con el PSOE, que igualaría su peor resultado histórico: los 25 que obtuvieron en el año 2015.

Más votos no significa más escaños

Si el Partido Popular consiguiera aglutinar estos 4.000 votos, los populares ampliarían su victoria no solo electoral, sino también en el Parlamento, logrando traducir en escaños el aumento de votos que la encuesta de Data10 para OKDIARIO registra.

El estudio refleja una paradoja electoral en la que PP es el mayor perjudicado. Los populares ampliarán este 15M su base electoral en más de 52.000 votantes, pero el sistema no traduce estos nuevos electores en asientos en las Cortes de Castilla y León.

El mayor beneficiado, en cambio, es el PSOE que, perdiendo más de 5.000 votos, solo cede un diputado autonómico, mientras que la fuerza liderada por Santiago Abascal, creciendo menos que el PP —unos 45.000 electores—, consigue disparar su representación de 14 a 17 escaños, alcanzando el 20% de los sufragios totales en los comicios.