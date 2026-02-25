Carlos Martínez revoluciona las redes con sus comentarios en el Real Madrid – Benfica

Carlos Martínez revolucionó las redes con sus comentarios en el partido entre el Real Madrid y el Benfica de Champions League. El narrador del partido en Movistar + volvió a ser protagonista en las redes sociales, en la que hubo muchos mensajes por su narración. Esto es habitual en cada partido que narra Carlos Martínez, un veterano periodista con gran prestigio entre los aficionados al fútbol.

En cada partido que narra Carlos Martínez, las redes sociales arden con sus comentarios. Es habitual ya que muchos aficionados hablen de la forma que tiene de narrar Martínez, un habitual de los grandes partidos de fútbol durante toda la temporada. A menudo se exageran sus errores, pero ya sabemos cómo es el juego de las redes sociales. El periodista de Movistar + es un clásico de las narraciones deportivas en este país.

Para este Real Madrid – Benfica, Movistar + volvió a elegir a Carlos Martínez en la narración principal, con los comentarios de Álvaro Benito y Julio Maldonado ‘Maldini’. Es el equipo habitual que hace los encuentros más relevantes de las competiciones en las que esta cadena tiene los derechos televisivos, como es el caso de la Champions.

Cada vez que Carlos Martínez narra un partido, las redes sociales se llenan de comentarios tanto a favor como en contra del periodista deportivo, un clásico ya de las retransmisiones futbolísticas en España. A menudo incluso se exageran las críticas y los comentarios en contra son en algunos casos invitados.

Real Madrid – Benfica en Champions

Real Madrid y Benfica se miden este miércoles en el encuentro correspondiente a la vuelta de playoffs de la Champions. El encuentro es clave para el Real Madrid, que viene de ganar en el partido de ida por 0-1 en Lisboa, pero ni mucho menos tiene hecha la clasificación.

Así, para este importante partido en el Bernabéu, Álvaro Arbeloa ha decidido sacar este once inicial: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchoauméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Gonzalo. Mbappé no juega por lesión.