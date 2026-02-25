Tchouaméni despierta al Real Madrid con un tiro a lo Kroos tras un jugadón colectivo

Aurélien Tchouaméni despertó al Real Madrid marcando un golazo tres minutos después de que el equipo blanco encajase un duro golpe con el 0-1 del Benfica en un fallo defensivo. El centrocampista francés se sacó un disparo al estilo Toni Kroos desde la frontal del área y puso el empate tras un jugadón colectivo de los de Álvaro Arbeloa.

Tchouaméni eligió la noche adecuada para estrenar su casillero goleador esta temporada. El runrún se manifestó en el Santiago Bernabéu por un comienzo de partido lleno de llegadas por parte de un Benfica que culminó en gol de Rafa Silva tras un rebote. El francés chutó ajustado al pelo izquierdo de Trubin e igualó a los tres minutos, por lo que el Real Madrid sigue por delante en la eliminatoria de Champions League.

Quien inició la acción fue el propio Tchouaméni, que con metros por delante habilitó a Arda Güler. El turco se la envió a Fede Valverde y éste, tras atraer a la marea roja del Benfica, vio como el francés entraba desde segunda línea y al primer toque la mandó para dentro con un disparo que recordó a los goles de Kroos en el Real Madrid.

Y a la media hora de juego, Güler confirmó la remontada, pero el gol se anuló por un fuera de juego milimétrico de Gonzalo que rebuscaron entre Slavko Vincic y el VAR.