Así gana el Real Madrid al City de Guardiola: dinero infinito contra gestión blanca

El Real Madrid ha eliminado, otra vez, al Manchester City de Pep Guardiola de la Champions. Como en las tres últimas temporadas. Pasó en 2024 en cuartos, en 2025 en el recién estrenado playoff y se ha repetido en estos octavos de final. Una victoria dentro del terreno de juego y también fuera de él, donde queda demostrado que la manera de gestionar ambas entidades es muy diferente, pero la de los madridistas da más éxitos.

«Ellos saben cómo hemos jugado», aseguraba Guardiola en rueda de prensa al recordarle que el Real Madrid les ha eliminado cuatro veces de las seis en las que se han encontrado. Pero la realidad es que ambas entidades, que compiten de tú a tú en la máxima competición continental, viven su día a día de una manera muy diferente. Hacían desde Valdebebas la siguiente reflexión antes de comenzar esta eliminatoria: «Ellos se gastaron 100 millones de euros en dos fichajes en este mercado de invierno». En concreto, los de Guardiola realizaron las incorporaciones de Semenyo -72 millones de euros- y Guéhi -27 millones-. Los blancos no pudieron acudir a él y celebran la irrupción de Thiago Pitarch, importantísimo en esta eliminatoria.

Pero, yendo más allá y quedándose solo con las dos últimas temporadas, el Manchester City ha gastado entre 500 y 520 millones de libras, lo que equivale aproximadamente a 580-600 millones de euros. Una cifra que refleja la estrategia del club inglés: reforzar la plantilla constantemente a base de inversión.

Especialmente significativo fue el mercado de invierno de la temporada 2024-2025. Solo en enero el City invirtió cerca de 180 millones de libras en fichajes como Nico González, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov o Vitor Reis. En total, esa temporada se movió entre 230 y 260 millones de libras.

Lejos de frenarse, el verano siguiente el club inglés volvió a tirar de chequera. En la temporada 2025-26 llegaron jugadores como Aït-Nouri, Cherki, Reijnders, Nypan, Trafford y Donnarumma. En total, 210 millones de euros de inversión.

Guardiola entrena a un equipo que renueva la plantilla constantemente y que tiene dinero ilimitado para hacerlo. Fichajes constantes, inversión permanente y una estructura deportiva que gira en gran medida alrededor de las necesidades del entrenador.

Por otro lado está el Real Madrid, que apuesta por un modelo totalmente diferente porque no puede llevar a cabo el de los ingleses. El club blanco no tiene un Estado detrás y Arbeloa no tiene la suerte de Guardiola. En la temporada 2024-2025 el gran movimiento fue la llegada de Kylian Mbappé a coste cero tras acabar contrato con el PSG, aunque se le está pagando al jugador francés una importante prima de fichaje. El único gran desembolso fue el fichaje de Endrick, por unos 60 millones de euros.

Un año después, el Real Madrid sí activó más operaciones: Huijsen (60 millones), Trent (10 millones), Mastantuono (45 millones) y Carreras (50 millones). En total, 165 millones de euros. Sumando ambos cursos, el Real Madrid ha invertido alrededor de 230 millones, es decir, menos de la mitad de lo gastado por el Manchester City.

Una diferencia estructural

El City apuesta por reforzar continuamente su plantilla. El Real Madrid, en cambio, selecciona muy bien cuándo y en quién invertir. No es un pozo sin fondo y tiene que tener una inversión mucho más contenida. Detrás de la política deportiva del club hay tres nombres muy claros: Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Juni Calafat.

Florentino marca la estrategia global y decide las grandes operaciones. José Ángel Sánchez se encarga de la arquitectura económica de los fichajes y de las negociaciones. Y Juni Calafat lidera el scouting internacional, detectando talento joven antes que nadie. Ellos tres han construido al segundo mejor Real Madrid de la historia y siguen convirtiendo a los blancos en un equipo muy competitivo.

La realidad es que ambos equipos son totalmente diferentes. Mientras unos construyen a golpe de millones, el club blanco sigue demostrando que, además de dinero, en el fútbol también cuentan la planificación, el ojo para el talento… y los despachos.