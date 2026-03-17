Arbeloa: «Muy poca gente pensaba que íbamos a ganar los dos partidos»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras clasificar al Real Madrid para los cuartos de final de la Champions. Los blancos ganaron 1-2 en el Etihad ante un equipo inglés que tuvo que jugar 70 minutos con uno menos por la expulsión de Bernardo Silva. Vinicius hizo los dos goles madridistas. Los blancos esperan al Bayern, salvo sorpresa histórica, en los cuartos de final.

El entrenador quiso poner el foco en los jugadores no en su trabajo: «No soy el gran triunfador Como dije ayer, han sido los jugadores los que han dado la vuelta a esta situación con su actitud y su talento. Ganar como hemos ganado hoy no es fácil ante un gran equipo y ante ese entrenador. Muy poca gente habría dicho que íbamos a ganar los dos partidos. Así que gracias a los jugadores».

Arbeloa continuó restando protagonismo a su figura y destacó que el equipo ha entendido el camino para competir al máximo nivel. «No he hecho nada diferente. Creo que han entendido que para ganar cualquier partido hay que ser muy solidario y luego tienen el talento. Para nosotros es algo muy importante. Hemos hecho una gran eliminatoria. Felicidad por el rendimiento, pero sabiendo que esto continúa y que al siguiente tropiezo llegarán las dudas de fuera», añadió.

Preguntado por las claves para superar al equipo de Pep Guardiola, el técnico fue contundente. «No me atrevería a decir que yo le puedo ganar todo a un entrenador como Guardiola. Si hemos ganado esta eliminatoria ha sido gracias al trabajo de los jugadores. Uno analiza al rival y ve cómo puede hacerle daño. Ojalá esto nos refuerce como grupo. Estoy muy contento, pero sobre todo por los jugadores. Está siendo una gran familia, que es una de las claves de este Real Madrid cada vez que es campeón», explicó.

Arbeloa también tuvo palabras para Courtois y Lunin tras la lesión del portero belga. «Courtois tenía unas molestias, quería seguir, pero no era necesario porque en cuatro días tenemos otra final, un derbi importantísimo. Es la suerte de tener un portero como Lunin y quiero felicitarle», comentó. Sobre Mbappé, añadió: «Le vi muy rápido y creo que le hicieron penalti. De aquí al domingo veremos qué hacemos».

El técnico madridista ya piensa en el siguiente desafío europeo, donde el rival será el Bayern. «El Bayern es uno de los equipos más en forma de Europa. Va a ser igual de difícil que esta eliminatoria y además con el partido de vuelta en Múnich. Ahora toca pensar en la Liga y luego afrontarlo con la misma mentalidad», afirmó.

Arbeloa destacó la importancia de la mentalidad colectiva del equipo. «Si algo tenemos que sacar de esta eliminatoria es que este es el camino, esté quien esté en el campo. No hablo solo de la Champions, también de la Liga. Cuando no estamos al cien por cien cualquiera nos puede ganar. Hay que sacrificarse para ganar a cualquiera, y eso es lo que nos pide esta camiseta», comentó.

También quiso elogiar el rendimiento de Huijsen durante la eliminatoria. «Ha sido tan buena como la del resto a nivel individual. Estoy muy feliz por lo bien que lo está haciendo».

Arbeloa cerró su comparecencia reconociendo que cada día en el Real Madrid es un aprendizaje. «Podría escribir un libro. Cada día en el Real Madrid es un aprendizaje. Estoy aprendiendo a conocer a mi equipo y a sacar el rendimiento de ellos. Hay que ser un gran equipo y sin esfuerzo no hay recompensa. Me queda mucho por aprender y ojalá sea ganando», finalizó.