La dulce venganza de Vinicius con la afición del City: les manda a llorar tras su provocativa pancarta

Vinicius se tomó una dulce venganza con la afición del Manchester City. El brasileño marcó de penalti el primer gol del Real Madrid en el Etihad en el encuentro de vuelta de Champions y lo celebró haciendo el gesto de llorar. Era un claro mensaje a la afición del club inglés, que hace algo más de un año -en la ronda de dieciseisavos de la edición pasada de la Champions- sacaron una pancarta contra el propio Vinicius.

En aquella ocasión, los aficionados del Manchester City sacaron una pancarta con el mensaje «Stop crying your heart out», que en español significa «deja de llorar con todo tu corazón». Estaba acompañada de una foto de Rodri Hernández con el Balón de Oro, trofeo que había ganado cuatro meses antes.

Aquella pancarta fue un mensaje a Vinicius, al que acusaban de llorar por haber perdido ese Balón de Oro, un galardón que se merecía el jugador del Real Madrid, pero que se lo llevó el español por sorpresa. Ahora, un año después, Vinicius se ha acordado de ese mensaje y lo que ha hecho ha sido hacer un gesto claramente dirigido a la afición inglesa.

Así, cuando el brasileño marcó el gol de penalti en la primera parte, lo celebró con varios gestos. Por ejemplo, el de mandar callar, pero también el de llevarse las manos a los ojos y hacer el gesto de llorar. Tras esa pancarta de «deja de llorar con todo tu corazón», Vinicius se la devolvió a los aficionados del Manchester City.

✅7⃣ Vinicius acierta desde el punto de penalti y encarrila la noche madridista en Mánchester. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fUncAJiGym — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 17, 2026

El brasileño marcó primer gol del Real Madrid ante el Manchester City en el Etihad, de penalti, en un tanto clave para el equipo de Arbeloa, ya que le puso con cuatro goles de ventaja en la eliminatoria tras el 3-0 de la ida en el Bernabéu. El brasileño aceptó la responsabilidad y esta vez no falló tras sí hacerlo en ese encuentro de ida.

Vinicius anotó un penalti pitado tras revisión en el VAR, en una jugada muy polémica, porque en un primer momento se pitó fuera de juego tras dejar seguir la jugada. En esa acción, Vinicius remató al palo, y el rechace, tras una asistencia, le volvió a llegar al brasileño, que disparó. El balón lo paró Bernardo Silva con el codo. Era penalti y tarjeta roja para el jugador del City.