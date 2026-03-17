Decisivo Vinicius: provoca el penalti con su disparo, lo marca y pone un global de 4-0 para el Real Madrid

Vinicius marcó el primer gol del Real Madrid ante el Manchester City en el Etihad, de penalti, en un tanto clave para el equipo de Arbeloa, ya que le puso con cuatro goles de ventaja en la eliminatoria tras el 3-0 de la ida en el Bernabéu. El brasileño aceptó la responsabilidad y esta vez no falló tras sí hacerlo en ese encuentro de ida.

Vinicius anotó un penalti pitado tras revisión en el VAR, en una jugada muy polémica, porque en un primer momento se pitó fuera de juego tras dejar seguir la jugada. En esa acción, Vinicius remató al palo, y el rechace, tras una asistencia, le volvió a llegar al brasileño, que disparó. El balón lo paró Bernardo Silva con el codo. Era penalti y tarjeta roja para el jugador del City.

✅7⃣ Vinicius acierta desde el punto de penalti y encarrila la noche madridista en Mánchester. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fUncAJiGym — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 17, 2026

Tras varios minutos en los que se miró si era fuera de juego, y al comprobar que no era, el árbitro Clement Turpin se fue al VAR a ver la acción del penalti. No tardó nada en pitar la pena máxima, ya que era clamorosa. Bernardo Silva sacó el codo para evitar el gol del Real Madrid y el colegiado pitó penalti y además le sacó la tarjeta roja al futbolista portugués del Manchester City.

Vinicius anotó el penalti que era el 0-1, lo que suponía que era un global de 4-0 a favor del Real Madrid tras el 3-0 de la ida. El Manchester City jugó desde el minuto 20 con un jugador menos y con esos cuatro goles de desventaja en el global del marcador de la eliminatoria.