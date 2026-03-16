Alineación del Real Madrid contra el Manchester City: el dilema es Mbappé y Fran García parte con ventaja

La alineación del Real Madrid para el encuentro perteneciente a la vuelta de los octavos de final de la Champions tiene la duda de Mbappé. El francés está en la convocatoria, ha completado el segundo entrenamiento junto a sus compañeros con total normalidad y su presencia en el once titular dependerá, en parte, de sus sensaciones. Lo normal es que no juegue, pero no se puede descartar absolutamente nada.

En la portería del Real Madrid estará, obviamente, Courtois. En el lateral derecho volverá a jugar Trent Alexander-Arnold tras descansar frente al Elche, mientras que en el costado izquierdo está una de las dudas. Visto como le daba explicaciones en el entrenamiento Arbeloa, parece que Fran García será titular por delante de Carreras. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni se mantendrá en el pivote dando equilibrio al juego madridista, mientras que por delante formarán Valverde, que está en el mejor momento de su carrera, y Thiago Pitarch, que se ha convertido en intocable. Por delante de ambos formará Arda Güler, mientras que en el ataque está la gran duda. Vinicius es fijo, mientras que lo normal es que le acompañe Brahim, regresando al dibujo de cinco centrocampistas, aunque si Mbappé se ve listo para jugar no se puede descartar que forme de inicio.

La gestión de la ventaja

El Real Madrid llega al Etihad, donde ha jugado cuatro veces en los últimos años, con una ventaja de tres goles tras el partido de ida. Valverde, en una actuación de leyenda, firmó un hat-trick que puso a los blancos con un pie en los cuartos de final, pero ahora tienen que dar el siguiente paso y en el vestuario madridista no se fía absolutamente nadie.

«Vamos a sufrir como perros para estar en cuartos», aseguraban por Valdebebas en el día después al 3-0. Y es que el Real Madrid es plenamente consciente de que el Manchester City de Pep Guardiola lo intentará absolutamente todo para acceder a la siguiente ronda.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Manchester City: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras o Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinicius y Brahim o Mbappé.