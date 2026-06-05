Rüdiger pasa página: «¿Dos años en blanco? ¿Qué quieren que hagamos, seguir llorando?»

Antonio Rüdiger confirmó que ha pasado página en una entrevista reciente durante la concentración de Alemania de cara al Mundial. El central del Real Madrid demostró que ya no es tiempo de lamentos, sino de seguir empujando por darle la vuelta a la situación. Cuestionado por los dos años sin títulos que encadena el equipo blanco, el alemán respondió con una contundente pregunta: «¿Qué quieren que hagamos, seguir llorando?»

A falta de conocer si renovará, Rüdiger continúa siendo a todos los efectos jugador del Real Madrid. Al menos hasta el próximo 30 de junio. Esta temporada ha vuelto a ser el líder de una defensa sin Eder Militao la mayoría del tiempo y también lo será en el Mundial con Alemania.

El club blanco aún no ha comunicado si el central seguirá un año más, aunque todo apunta a que sí porque, a diferencia de Dani Carvajal y David Alaba (los otros dos veteranos que terminaban contrato), de Rüdiger no se ha anunciado que vaya a salir ni se despidió del Santiago Bernabéu en la última jornada de Liga. Pendiente del acuerdo, el alemán ha pasado revista a otra campaña para el olvido.

«Pueden pasar estas cosas, que pases dos años sin ganar un título, pero no debería ser normal», dijo en una entrevista concedida a The Guardian. Rüdiger también habló del eco mediático sobre el vestuario: «Cuando no ganas, hay mucho ruido de todo. Hay muchas cosas… No diría que más importantes, pero esto es fútbol, puede pasar».

Rüdiger y el ruido del vestuario

«Solo hay que tomar las medidas adecuadas y ser honesto con uno mismo, sacar las conclusiones correctas y seguir adelante un año más. Muy simple. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que al final del día sigamos llorando por las últimas temporadas? No. Saquemos las conclusiones correctas y sigamos adelante, porque lo que se pierde ahora no se puede recuperar», sentenció el germano en este sentido.