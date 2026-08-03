El Real Madrid vuelve a los entrenamientos con dos planes diferentes en su plantilla

Nueva sesión de entrenamiento de pretemporada en el Real Madrid, la primera tras el amistoso del pasado sábado ante la Fiorentina (2-2). En el día en el que Vinicius y Brahim han regresado a la disciplina del club blanco y Bernardo Silva se ha estrenado, hubo dos tipos de entrenamientos: uno para los que fueron titulares en ese duelo ante el conjunto italiano y otro para los que no lo fueron.

En concreto, los titulares de ese duelo jugado en Austria han realizado trabajo específico. En cambio, el resto de la plantilla comenzó la sesión con trabajo físico, para después pasar a hacer ejercicios de presión. Tras ello, los jugadores completaron series de combinaciones y finalizaron el entrenamiento con ejercicios de definición.

Ha sido un encuentro especial al estrenarse Bernardo Silva, fichaje de este verano, y volver Vinicius y Brahim. Muchos ojos estaban puestos en el brasileño, con las dudas de si finalmente renovará o no. Los tres tuvieron el mismo plan este lunes que abre la cuarta semana de entrenamientos de pretemporada en el Real Madrid: reconocimiento médico y después el entrenamiento ya mencionado.

Por otra parte, Huijsen se ejercitó en el interior de las instalaciones y sobre el césped sin balón, mientras que los lesionados Asencio, Militao, Mendy y Rodrygo continúan con los procesos de recuperación de sus problemas físicos.

Este lunes, el Real Madrid tendrá dos sesiones de entrenamiento, la de la mañana y una más a las cinco de la tarde. Cabe recordar que el próximo amistoso del equipo entrenado por José Mourinho será el sábado, 8 de agosto, a partir de las 19:00 horas, ante el Ferencvaros húngaro en Budapest.