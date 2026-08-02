Arteta no se esconde tras ser preguntado por Vinicius: «Somos ambiciosos en este mercado»

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, no se ha escondido tras ser preguntado en las últimas horas sobre Vinicius. Tampoco ha desmentido el interés del conjunto gunner en el jugador del Real Madrid, y eso que tuvo oportunidad para ello. Unas palabras del técnico español que alimentan aún más los rumores de venta justo el día antes del regreso de Vini a Valdebebas.

«Estamos muy activos en el mercado de fichajes, intentando mejorar y hacer evolucionar al equipo. Eso está claro. Esperamos movimientos en las próximas semanas, obviamente, porque queremos mejorar como cualquier otro. Y basta con ver el mercado de fichajes y a nuestros rivales», señaló Arteta ante los medios de comunicación la pasada madrugada.

«No nos vamos a quedar de brazos cruzados y somos muy ambiciosos en lo que queremos lograr», sentenció con rotundidad tras ser preguntado sobre el posible fichaje de Vinicius y el mercado de fichajes. Segundos antes le preguntaron que cuándo se iba a anunciar al brasileño, mucho más directo, y su respuesta entre risas fue un «muchas gracias».

Estas declaraciones de Arteta sin desmentir los rumores, entre risas y declarando que «serán ambiciosos en el mercado», alimentan bastante las informaciones que llegan desde los últimos días en Inglaterra, donde afirman que el Arsenal quiere fichar a Vinicius si este no renueva con el Real Madrid. Este lunes, el brasileño vuelve al trabajo en Valdebebas y esta semana puede ser determinante para resolver este culebrón.