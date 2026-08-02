Endrick se gana una oportunidad

Endrick se ha ganado una oportunidad para intentar convencer a José Mourinho en estos primeros días de pretemporada. Con solamente tres días de entrenamiento, el brasileño fue titular ante la Fiorentina en el primer amistoso, jugó 75 minutos y anotó su primer gol. El técnico luso le felicitó por su esfuerzo tras el partido.

«Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Hicieron un esfuerzo fantástico, llegando hasta su límite», señaló José Mourinho tras el empate ante la Fiorentina.

Mourinho le dio la oportunidad a Endrick y el brasileño respondió. Es verdad que sabe que tiene por delante a Kylian Mbappé y que el fichaje de Carlos Espí le puede llegar a colocar como el tercer delantero de la plantilla, pero el brasileño tiene una oportunidad para ganarse al entrenador luso.

La oportunidad de Endrick

Endrick volvió antes de tiempo a los entrenamientos en Valdebebas y con muy poco margen hizo un esfuerzo titánico en el primer amistoso, jugando casi todo el partido. Además, aprovechó su tiempo sobre el campo con un golazo que, además, abrió la lata y fue el primer gol del curso 26/27 para los blancos. Tardó once minutos solamente en derribar la puerta rival.

El trabajo incansable de Endrick va dando sus frutos y buscará convencer a Mourinho para ganarse un sitio en esta plantilla. Pero ya contamos en este periódico que, para la llegada de Rodrigo Hernández, un jugador de la plantilla blanca debe salir. Y esa salida se debe decidir entre Camavinga y el delantero brasileño.

Camavinga o Endrick, uno de los dos debe salir sí o sí para liberar masa salarial y hacer sitio al Balón de Oro del Mundial 2026. Mastantuono también saldrá. De hecho, se ha quedado fuera de la convocatoria contra la Fiorentina porque está negociando su cesión. Sin embargo, su marcha no hace hueco al tener ficha del Castilla. Por tanto, deben aligerar mediante la salida de jugadores del primer equipo como Camavinga o Endrick. En el caso del francés, Mourinho le ha dejado claro que no va a tener minutos, pero el jugador no quiere marcharse. Desde el Real Madrid confían en que se desbloquee la situación para poder resolver el fichaje de Rodri Hernández.