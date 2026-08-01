Dumfries muestra su orgullo tras jugar sus primeros minutos con el Real Madrid: «Es increíble»

Dumfries ha debutado con el Real Madrid frente a la Fiorentina. El jugador no ha podido saltar al campo en su posición natural, ya que le ha tocado jugar de extremo. Sin embargo, ha conseguido mostrar algunos buenos detalles de su juego. En sus 45 minutos de juego, el equipo se ha marchado ganando 2-1, aunque los italianos han empatado el encuentro en la segunda parte.

El neerlandés ya sabe lo que significa vestir de blanco, algo que le ha generado una gran ilusión: «Me he sentido bien y estoy muy orgulloso de debutar con el Real Madrid. Ha sido una gran experiencia este primer partido y ahora toca trabajar duro para más encuentros».

Trent Alexander-Arnold ha jugado de lateral derecho. En unas declaraciones para Real Madrid TV, Dumfries recalca que no pudo jugar al 100%, pero saca conclusiones positivas del encuentro: «Es el primer partido y acabo de volver a entrenar, pero Mourinho me pide trabajar duro y demostrar mi valía. No era mi posición natural, pero fue un buen partido amistoso».

Los enfados por ocupar una demarcación concreta son muy habituales. Sin embargo, el neerlandés deja claro que tiene una gran capacidad de adaptación: «Puedo jugar en diferentes posiciones y estoy acostumbrado, aunque suelo jugar normalmente en la derecha».

Buena conexión con el equipo

La primera toma de contacto de un recién llegado puede ser determinante. Dumfries indica que toda la plantilla tiene la misma mentalidad: «Es increíble. Llevamos una semana juntos y necesitamos más tiempo. Para eso es la pretemporada, pero todo bien. Hay mucha calidad en el equipo y estamos con ganas de próximos partidos».

El Madrid tenía muchas bajas de cara al enfrentamiento con la Fiorentina. Mourinho todavía no tiene disponibles a todos sus jugadores, ya que algunos siguen de vacaciones tras el Mundial y sigue habiendo lesiones. El equipo buscará quedarse con las buenas sensaciones y afrontar el siguiente choque, que será ante el Ferencváros.