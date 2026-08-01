Qué día regresan los internacionales del Real Madrid tras las vacaciones

El Real Madrid 2026/27 comenzó a rodar el pasado lunes 13 de julio. José Mourinho inició su segunda etapa como técnico merengue con la ausencia de la gran mayoría de la primera plantilla. Aquellos futbolistas que no acudieron al Mundial, como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen o Eduardo Camavinga, entre otros, comenzaron a ejercitarse a las órdenes de Mourinho 18 días atrás. Varios de sus compañeros se han incorporado de manera progresiva a los entrenamientos en Valdebebas, en función de cuánto se alargó su estancia en el Mundial. El Real Madrid sumará ocho futbolistas más a su pretemporada a lo largo de los próximos días.

La preparación blanca tiene como meta final llegar en plenas condiciones al estreno en Liga. El conjunto blanco no disputará la primera jornada, aplazada para aquellos equipos con semifinalistas del Mundial en sus plantillas. En el caso del Real Madrid, hasta cinco jugadores (Konaté, Tchouaméni, Mbappé, Bellingham y Cucurella) alcanzaron esta ronda en el torneo. Por tanto, los pupilos de José Mourinho debutarán el próximo 22 de agosto en un duelo a domicilio ante el RCD Espanyol. Antes, el Real Madrid disputará cuatro partidos amistosos ante Fiorentina (1 de agosto), Ferencvaros (8 de agosto), Deportivo de La Coruña (12 de agosto) y concluirá su preparación el 16 ante el Schalke 04.

Cuántos días de vacaciones tenían los internacionales del Real Madrid

Los futbolistas disponen de un mínimo de cuatro semanas de vacaciones durante la temporada, una de ellas en Navidad y las otras tres debiendo ser disfrutadas de manera consecutiva en el periodo estival. Por tanto, la fecha de regresa de los mundialistas del Real Madrid está acotada a su estadía en el Mundial, aunque también a su voluntad de incorporarse al trabajo en Valdebebas. Algunos como Arda Güler han acortado sus vacaciones para estar a las órdenes de Mourinho. Endrick también ha regresado antes que su compatriota Vinicius, mientras que otros como Dumfries o Rüdiger han alargado su estancia vacacional antes de sumarse a la pretemporada.

Qué día se incorporan los futbolistas que jugaron el Mundial 2026

Los próximos en incorporarse al trabajo en Valdebebas serán Bernardo Silva y Vinicius Junior, que cayeron en octavos de final con sus respectivas selecciones y regresarán al trabajo el lunes 3 de agosto. Antes, el Real Madrid disputará este sábado 1 de agosto su primer encuentro de pretemporada televisado, después de sus encuentros a puerta cerrada ante Alcorcón y Leganés. Un duelo en el que no estará Rüdiger, recién incorporado, Huijsen, con una leve molestia muscular, ni varios de los mundialistas. Sí se sumará Carlos Espí, anunciado en la noche del jueves como nuevo fichaje, y que ya ha entrado en la convocatoria del partido ante la Fiorentina.

Además de Bernardo Silva y Vinicius Junior la próxima semana, Brahim Díaz también volverá en los siguientes días tras caer eliminado en cuartos de final con Marruecos. La espera será mayor para Tchouaméni, Mbappé, Konaté, Bellingham y Cucurella; que regresarán a pocos días del final de la pretemporada. Todos ellos disponen de tres semanas de vacaciones desde su último partido del Mundial. El día 18 en el caso de ingleses y franceses y el 19 para Marc Cucurella. Aún no está confirmado cuándo acudirán a Valdebebas para ponerse a las órdenes de José Mourinho, pero se espera que sea alrededor del lunes 10 de agosto.