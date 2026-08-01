El Manchester City se empeña en alargar el fichaje Rodri por el Real Madrid

En Manchester hacen oídos sordos, como quien dice, a aceptar que Rodri quiere jugar en el Real Madrid. Desde hace semanas, el futbolista transmitió al club blanco su deseo de fichar este verano y alcanzó un acuerdo en cuestión de horas para jugar en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. Un traspaso que se daba por hecho que podría hacerse oficial esta semana, pero el City sigue empeñado en alargarlo todo lo posible y así lo han transmitido.

En los últimos días, el Real Madrid inició conversaciones en tierras británicas para cerrar las cifras por las que se cerraría la venta. Apenas unos millones le separan para estrecharse las manos, pero el problema está en los plazos que se están marcando. A Mourinho le encantaría tenerlo cuanto antes, y si no está como ejemplo el tiempo récord de Carlos Espí, pero la cocina a fuego lento está siendo incluso demasiado lenta ante lo avanzado que está el acuerdo.

El último que ha actualizado el estado del fichaje de Rodri ha sido Enzo Maresca, entrenador recién llegado para suplir a Pep Guardiola. En la última rueda de prensa le preguntaron sobre el futuro del centrocampista y no quiso asegurar que el fichaje estuviera ni mucho menos cerca de concretarse: «Su principal objetivo al finalizar la temporada era el Mundial. Ahora, disfruta de un merecido descanso. No hemos tenido aún ninguna conversación centrada únicamente en Rodri. Es importante que descanse, ya que empezaremos a jugar cada tres días», explicó.

El fichaje de Rodri se demora por la pasividad del City

El City lo ha tasado en 65 millones de euros, pero el Real Madrid aún no ha llegado a ofrecer dicha cantidad, ya que plantó su límite en torno a los 45 millones con un pequeño margen de maniobra. El punto de entendimiento no está tan lejos, pero en el club inglés no tiene ninguna prisa en venderle y está convocado para que en menos de dos semanas regrese a Inglaterra para unirse al conjunto celeste. Eso y que además ya tiene cerrado al que será su sustituto tras fichar a Ayyoub Bouaddi.

Aunque está recuperándose de su operación de espalda, Rodri quiere resolver su futuro lo antes posible y que no se convierta en un culebrón de verano que se resuelva los últimos días de agosto. Los días pasan y la operación está en punto muerto, aunque se espera un nuevo arreón del Real Madrid para que el español aterrice en Chamartín. El fichaje será de cocción lenta, pero la calma del City preocupa al club blanco, ya que temen que un revés les obligue a tener que buscar una alternativa de urgencia sin apenas tiempo antes del cierre de mercado. De momento existe la calma con el fichaje, pero la impaciencia emerge como una posibilidad si el City no pone de su parte.