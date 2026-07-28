El City emite un comunicado sobre Rodri en el que no aclara nada

En medio de todo el runrún por su posible fichaje por el Real Madrid, Rodri Hernández ha pasado por el quirófano este martes 28 de julio. El campeón del mundo con España, Balón de Oro del Mundial 2026, acabó el torneo con muchas molestias en la espalda y optó por un pequeña intervención que devolverá a los terrenos de juegos en el mejor estado posible. El Manchester City informó que la operación fue un «éxito», aunque dejó pocos detalles más.

«Rodrigo Hernández llevaba tiempo sintiendo molestias y se ha sometido a una intervención para solucionar el problema», explica el Manchester City en un breve comunicado sobre la cirugía menor de espalda a la que ha sido sometido el centrocampista. En la misma información detallan que éste «comenzará un breve periodo de rehabilitación», deseándole «una pronta recuperación» y avisando de nuevas actualizaciones de su proceso de rehabilitación próximamente.

La información del Manchester City en su comunicado por la operación de Rodri es escasa y no aclara nada sobre los tiempos ni el proceso de recuperación del centrocampista. Sí destaca que su rehabilitación será «breve», aunque no especifica ni un número de semanas ni mesas, preservando el estado de salud del campeón del mundo.

Esta intervención de Rodri no cambia en nada los planes del Real Madrid. El club blanco tiene claro que, de cuajar la compleja operación del centrocampista, no será de un día para otro, sino que será una de esas negociaciones largas que se extienden durante todo el verano.

El Real Madrid tiene a su favor la voluntad de Rodri, que está dispuesto a salir y jugar en el Santiago Bernabéu. Ahí tiene mucho terreno ganado el conjunto blanco, que es consciente del tipo de club que está en frente, siempre un correoso negociador pero que escucha a sus futbolistas y cede y permite salir cuando estos lo desean o piden.

Además, la corriente es favorable al Real Madrid también por el contrato de Rodri. El madrileño tiene contrato hasta 2027 y las diferentes propuestas de renovación que ha recibido por parte del Manchester City no han sido atendidas como podría esperar el club citizen. Así, como reciente campeón del mundo, los ingleses están ante la última oportunidad de sacarle rédito deportivo a Rodri, de no ser así se podría ir completamente gratis el próximo verano.

Además, las diferencias económicas entre ambos clubes en estos momentos son más que salvables pese a que ambos entiendan el precio de Rodri de manera diferente. El Real Madrid espera poder cerrar la operación en un cifra que no supere los 45 millones de euros, mientras que el Manchester City se sitúa algunos millones arriba, en unos 65 por un futbolista que finaliza contrato y ha cumplido recientemente la treintena.

Las distancias son salvables. En tierra de nadie se sitúan los 55 millones de euros en los que actualmente está tasado en el portal especializado Transfermarkt, una cantidad lógica para un futbolista de la importancia del madrileño, capaz de liderar cualquier equipo desde el centro del campo, el equilibrio perfecto entre ataque y defensa.