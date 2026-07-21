España se pega la gran fiesta Mundial

España vivió su gran fiesta mundial. Dos millones de personas se sumaron a la celebración que merecía un momento que ya forma parte de la historia de nuestro deporte. La segunda estrella ya luce en la camiseta de la selección española y Madrid volvió a hacer lo que mejor sabe: salir a la calle para recibir con honores a los campeones del mundo. A un equipo que ha maravillado al planeta durante un mes y medio. Porque, como confesó Luis de la Fuente a OKDIARIO, si no hubiera sido por aquel empate frente a Cabo Verde, posiblemente nada de lo que vino después habría sido posible. Estaba escrito. Y se cumplió paso a paso.

Los campeones del mundo aterrizaron en Madrid a las 14:30 horas. Tras llegar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se desplazaron a un céntrico hotel de la capital para comer, descansar unas horas y prepararse para una jornada inolvidable. La primera parada oficial fue el Palacio de La Zarzuela, donde Su Majestad el Rey recibió a la expedición junto al resto de la Familia Real, la misma que el domingo vibró en Nueva Jersey con la final del Mundial.

Después llegó el turno de La Moncloa. Allí les esperaba Pedro Sánchez, que organizó su particular Plaza de Cibeles en un acto al que asistieron cerca de un millar de personas y que estuvo presentado por Ibai Llanos, quien más tarde también participó en la gran celebración junto a los aficionados. Cumplidos los actos institucionales, llegó el momento más esperado.

Los 26 campeones del mundo cambiaron el traje por ropa más cómoda, subieron al autobús descapotable y comenzaron un recorrido por las calles de Madrid. Miles de personas abarrotaron el centro de la capital para acompañar a unos futbolistas que ya forman parte de la historia del deporte español. Poco a poco, el autobús avanzó hasta la Plaza de Cibeles, escenario del gran homenaje a los campeones. Allí comenzó una fiesta inolvidable.

Los héroes de Nueva Jersey fueron presentados uno a uno, cada uno acompañado por la canción que había elegido. Marcos Llorente apareció al ritmo de Julio Iglesias y su «Soy un truhán, soy un señor»; Álex Baena sorprendió cantando el «Cumpleaños feliz»; Lamine Yamal y Nico Williams pusieron el toque de flow; Marc Cucurella desató la locura antes de sentarse a la batería para interpretar su ya famosa canción; Pedro Porro eligió a El Barrio; Víctor Muñoz lanzó al público una réplica del trofeo; Borja Iglesias se arrancó con un rap de Kase.O antes de terminar pinchando una sesión como DJ; Mikel Oyarzabal recuperó la ya icónica Potra Salvaje; y Ferran Torres fue recibido con el ya tradicional «¡Ooooh, Ferran!».

El penúltimo en aparecer, atravesando un pasillo formado por sus compañeros, fue Rodrigo Hernández. Micrófono en mano, lanzó dos gritos que fueron respondidos al unísono por la Plaza de Cibeles: «¡Viva el Rey!» y «¡Viva España!». El último en salir fue el capitán de este barco, Luis de la Fuente. Después de ser manteado por sus jugadores, tomó el micrófono y volvió a emocionar a todos interpretando su ya inseparable Quijote.

Pero la fiesta no terminó ahí. Todo lo contrario. Lola Índigo y Ana Mena dieron el pistoletazo de salida a un tridente de actuaciones en el que también participaron Arde Bogotá, con su Perro Salvaje, y Aitana. Un broche de oro para una celebración a la altura de la gesta firmada por este equipo de leyenda durante su inolvidable aventura en tierras americanas. Incluso Shakira, vestida con la camiseta de España, quiso enviar un mensaje de felicitación a los campeones. Y desde aquí solo queda escribir dos palabras que resumen el sentir de todo un país: Gracias, España.