Luis de la Fuente no falló a su tradición en la celebración del Mundial logrado por España en Estados Unidos y cantó sobre el escenario de Cibeles su canción favorita, ‘Quijote’ de Julio Iglesias. Una de las mejores canciones que se han escrito en nuestro país y que el seleccionador español cantó con la pasión de un campeón del Mundo.

El seleccionador nacional siempre ha reconocido que uno de sus artistas favoritos es Julio Iglesias y su canción favorita es ‘Quijote’. Hace dos años, tras ganar la Eurocopa en 2024, y sobre este mismo escenario de Cibeles, también la cantó. Ahora, tras ganar la Copa del Mundo, lo ha vuelto a hacer.