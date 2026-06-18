Trampa ecológica: un hongo encontrado en una acera erradicaría los mosquitos que transmiten la malaria

Una levadura de color naranja hallada en una acera de Baltimore podría transformar la lucha contra la malaria. El hongo Rhodotorula taiwanensis atrae al mosquito Anopheles gambiae, principal vector de la enfermedad en África, y lo atrapa en su biopelícula viscosa.

El método no es el habitual, ya que el comúnmente empleado es el de las mosquiteras impregnadas en insecticida, que siguen siendo la principal barrera física y química contra la malaria, responsable del 70% de la reducción de casos.

Sin embargo, los estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten sobre la creciente resistencia de los mosquitos a los insecticidas convencionales, lo que impulsa nuevas estrategias.

Señuelo fúngico

Sin embargo, hay otras vías, la de las levaduras y la de los hongos que se describe en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Lo firman investigadores de la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, tras la colaboración entre dos laboratorios el McMeniman, especializado en mosquitos transmisores, y el de Casadevall, centrado en hongos y microbios.

La relación entre hongos e insectos sigue una lógica evolutiva precisa. Del mismo modo en que las plantas atraen a los animales para dispersar sus semillas, los hongos producen señales químicas y físicas para que los insectos transporten sus células y esporas. Esta dinámica fue el punto de partida de la investigación.

Hongo Rhodotorula taiwanensis

De las siete especies de levaduras analizadas, sólo Rhodotorula taiwanensis cepa 200S destacó con claridad. Este hongo naranja, aislado en 2023 durante un estudio de hongos urbanos en Baltimore, fue el único capaz de atraer a las hembras del Anopheles gambiae. La levadura también resultó irresistible para la mosca de la fruta Drosophila, que incluso llegó a consumirla.

El mecanismo de atracción se apoya en dos compuestos orgánicos volátiles: la acetona y el 3-metil-1-butanol. Esta mezcla química es más sencilla y distinta a la de levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, empleada en panadería. Los experimentos confirmaron que la atracción opera a través del olfato, activando los receptores de odorantes de los insectos.

La trampa pegajosa

Los investigadores observaron que tanto los mosquitos hembra como los macho del Anopheles quedaban atrapados con frecuencia en la biopelícula viscosa que forma R. taiwanensis, comparable a arenas movedizas. Esta característica abre la posibilidad de desarrollar colas biodegradables para trampas de mosquitos sin insecticidas sintéticos.

El hallazgo llega en un momento crítico para el control de la malaria. La enfermedad mató a 610.000 personas en 2024, un 2% más que el año anterior, según el último informe de la OMS. El 95% de esas muertes se produjeron en África, y tres de cada cuatro fallecidos eran menores de cinco años.

Los parásitos causantes desarrollan resistencias crecientes a los fármacos antipalúdicos. Los mosquitos transmisores acumulan además resistencias a los insecticidas, lo que complica el control de la enfermedad con los métodos actuales. Las dos vacunas existentes ofrecen una eficacia moderada.

Presente en cinco continentes

R. taiwanensis no es exclusiva de las aceras de Maryland. La levadura aparece en suelos y plantas de distintas regiones: en hojas de caña de azúcar y arroz, en tallos de artemisa, en arándanos y en cultivos de fermentación tradicional en India y Corea del Sur.

El equipo aisló, además, R. mucilaginosa y R. toruloides de mosquitos Anopheles capturados en un área endémica de malaria en Zambia, lo que confirma que Rhodotorula y Anopheles conviven en la naturaleza.

Próximos pasos

Los investigadores trabajan ahora en el desarrollo de trampas basadas en Rhodotorula para el control de la malaria, aprovechando la atracción olfativa y la viscosidad de la biopelícula.

También evalúan su eficacia frente a otras especies de mosquitos transmisores y frente a los mosquitos molestos presentes en Estados Unidos. Los cálculos y las observaciones avalan que la relación entre insectos y hongos ofrece aún un amplio territorio sin explorar para el control biológico de vectores de enfermedades.