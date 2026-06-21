Aquí no hay playa… pero sí piscinas naturales: dónde te puedes refrescarte en Madrid

Como dejaron bien claro The Refrescos en aquella mítica canción de los años ochenta, en Madrid hay de todo… menos playa. Pero, para compensarlo, la región madrileña cuenta con un amplio abanico de piscinas naturales repartidas por algunos de los paisajes más espectaculares de su sierra.

La creciente popularidad de estas playas fluviales, a las que los visitantes acuden en masa a la búsqueda de diversión y refugio de las altas temperaturas, ha obligado a la Comunidad de Madrid a iniciar una campaña de vigilancia con el propósito de evitar el baño en zonas protegidas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El objetivo es proteger la seguridad de las personas y garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental que vela por la conservación de la flora y la fauna del entorno. Por ello, durante todo el verano, patrullas con efectivos del Cuerpo de Agentes Forestales, Guardia Civil y Policía Local vigilarán los lugares en los que se produce una mayor afluencia de bañistas.

Días aleatorios

Para hacer cumplir la normativa, se realizarán una serie de intervenciones en días aleatorios, especialmente en las charcas ubicadas dentro de La Pedriza, además de la vigilancia que llevan a cabo a diario los agentes forestales en estas zonas.

«Durante las primeras semanas, estos controles serán de carácter informativo, pero una vez que avance la temporada estival se procederá a realizar las oportunas denuncias a quienes se bañen en sitios no habilitados», advierten fuentes del ejecutivo madrileño.

La Comunidad de Madrid también recuerda que el pasado año los agentes forestales llegaron a levantar 20 denuncias por este motivo. La cuantía de las mismas va desde los 300 hasta los 3.000 euros.

Evitar riesgos

«Sumergirse en zonas desconocidas o en las que esté prohibido el baño supone un peligro de ahogamiento y de numerosos riesgos como golpes, cortes, insolaciones o quemaduras. Y, también, el contacto con virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en el agua, que pueden ocasionar distintas enfermedades», alertan desde la Comunidad de Madrid.

Para evitar estos potenciales riesgos y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación del entorno natural, lo más recomendable es bañarse siempre en los cinco espacios habilitados para tal fin. Se trata de las playas fluviales de Las Presillas (Rascafría), Los Villares (Estremera), Playa del Alberche (Aldea del Fresno) y El Muro y Virgen de la Nueva (embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias).

Además de contar con controles periódicos de la calidad del agua, estos lugares disponen de servicios e infraestructuras adaptadas para recibir visitantes durante la temporada de baño, que se desarrolla entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre en la Comunidad de Madrid. A continuación, ofrecemos una breve descripción de cada una de las cinco playas fluviales madrileñas.

Embalse de San Juan

Entre los municipios de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa se encuentra el embalse de San Juan, la zona de baño más conocida de la Comunidad de Madrid y el único enclave de la región donde están permitidos los deportes náuticos y las actividades acuáticas a motor.

Probablemente, la joya de la corona sea la playa de la Virgen de la Nueva, que fue primera playa interior de la Comunidad de Madrid en obtener la Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad de sus aguas, la seguridad, los servicios disponibles y la adecuada gestión ambiental del entorno.

La otra zona de baño autorizada del embalse es la playa de El Muro, donde se encuentran el Real Club Náutico de Madrid, un embarcadero para veleros y un camping que completan la oferta recreativa de uno de los destinos estivales más célebres en la región.

Las Presillas

También son muy conocidas Las Presillas, situadas en este caso en la localidad madrileña de Rascafría, en la Sierra de Guadarrama. Estas piscinas naturales se forman gracias a varias presas construidas sobre el río Lozoya y cuentan con amplias praderas, zonas de sombra y servicios básicos durante la temporada estival.

Un valor añadido de estas pozas es que se encuentran muy próximas al Monasterio de El Paular y a escasos kilómetros del puerto de Cotos, convirtiéndose en una atractiva opción para quienes buscan no sólo darse un buen chapuzón, sino disfrutar además de rutas de senderismo, paseos por la naturaleza y visitas culturales.

Los Villares

La playa fluvial de Los Villares se ubica en Estremera, en el extremo sureste de la región. Es el único punto en el que los madrileños pueden bañarse en el río Tajo. Menos concurrida que otros espacios de baño, destaca por su ambiente tranquilo y la vegetación de ribera que la rodea.

Sus aguas calmadas y las amplias zonas de descanso, con multitud de servicios, incluyendo merenderos, kiosco y zonas acondicionadas para el juego infantil, la convierten en una alternativa ideal para quienes prefieren disfrutar de la naturaleza lejos de las aglomeraciones.

Playa del Alberche

Ubicada en Aldea del Fresno, la Playa del Alberche es una de las zonas de baño más accesibles desde la capital. Situada a orillas del río Alberche, destaca por sus áreas de arena y la abundante sombra que proporcionan los árboles de ribera.

Tras los daños ocasionados por la DANA de 2023, este enclave ha recuperado progresivamente su actividad y vuelve a consolidarse como una de las opciones favoritas para combatir las altas temperaturas.

Prohibido el baño

En el resto de lugares de la Comunidad de Madrid está prohibido el baño, incluyendo el tramo comprendido desde el nacimiento del río Manzanares, en el Ventisquero de la Condesa, hasta su desembocadura, en el embalse de Santillana, en el municipio de Manzanares El Real.

Con todo ello, se persigue proteger el medioambiente, la restauración ecológica y la recuperación de los valores naturales del curso alto del río Manzanares.