Una monumental pérgola fotovoltaica de 35 metros será el gran icono del nuevo Parque Castellana de Madrid

Las obras del túnel que se están desarrollando al final del madrileño Paseo de la Castellana tendrán un elemento en la superficie que llamará la atención tanto por su envergadura y situación como por su función.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que la excavación del túnel ha finalizado y que la infraestructura abrirá al tráfico en diciembre. Sin embargo, además de estas noticias, ha llamado la atención un elemento que tendrá el doble de altura que la Puerta de Alcalá y que le dará un caracter propio a este espacio cercano a las torres de Plaza de Castilla.

El regidor ha calificado la actuación como «esta obra emblemática» y ha insistido en que los trabajos avanzan «en plazo» pese a su complejidad.

Los equipos ya trabajan en los acabados del túnel y en la urbanización de la superficie, donde se colocan bancos, bordillos y jardineras. En paralelo, avanzan las redes de alumbrado, riego, agua potable y drenaje, junto a la construcción de una gran fuente de chorros.

Una pérgola elíptica

Entre los elementos que más protagonismo acumulan destaca la gran pérgola tecnológica que rematará el ámbito por el norte. Su instalación ya ha comenzado y combinará una función ornamental con la generación de energía limpia para el propio túnel. La estructura, de carácter monumental y forma elíptica, pesará 33 toneladas y alcanzará los 35 metros de altura.

La instalación contará con una superficie fotovoltaica de 2.500 metros cuadrados y una potencia punta instalada de 340 kW. Bajo ella se ha diseñado, además, el único paso transversal de todo el ámbito para transporte público y tráfico local.

La pieza se convertirá así en la gran carta de presentación energética del nuevo parque, visible desde ambos extremos de la Castellana. Junto al pinar cercano se instalará un pequeño pabellón con los componentes necesarios para inyectar a la red la energía sobrante de los paneles.

Nuevos espacios

No será la única pérgola del recinto: la plaza central sumará otra de 25 metros de diámetro pensada para dar sombra. Las obras de Parque Castellana suponen el soterramiento del paseo entre la calle de Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30.

Con una inversión de 110,2 millones de euros, el ámbito tendrá 675 metros de longitud y 90 de anchura, y generará 70.000 m2 en superficie. Ese espacio permitirá integrar en un único entorno continuo las cinco torres y el Hospital La Paz con la antigua colonia de San Cristóbal. También conectará con el futuro centro de negocios previsto en Madrid Nuevo Norte, culminando así el eje norte-sur de la ciudad.

Un parque de 70.000 metros

Una vez operativo el túnel, la superficie quedará sólo para el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios. El nuevo parque urbano sumará 772 árboles que, junto a los ya existentes, superarán el millar de ejemplares repartidos por el recinto. A ellos se añadirán más de 38.800 arbustos, además de un pinar con cipreses, cedros y encinas junto a la plaza central.

El diseño incluye una colina en el extremo sur con bancos de piedra y una zona escalonada que actuará como teatro al aire libre. También se instalarán juegos infantiles, elementos de calistenia, un circuito biosaludable y un carril bici bidireccional junto al flanco este. El túnel, por su parte, dispondrá de tres carriles por sentido y contará con un segundo nivel que se excavará este verano.

Ese tramo dejará preparada la futura conexión con el barrio de Begoña y el desarrollo de Madrid Nuevo Norte a través del Nudo Norte. Las obras también intervienen en ambos márgenes del paseo, con la renovación de aceras y calzadas en los flancos este y oeste. Con la excavación cerrada, el proyecto entra ahora en su recta final de cara a la apertura al tráfico prevista para diciembre.