La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acaba de actualizar la Lista Roja Europea de Peces de Agua Dulce, que trae noticias bastante preocupantes. La organización conservacionista ha analizado 558 especies nativas, encontrando que el 42% de las mismas están amenazadas de extinción, mientras que un 18% se clasifican como Casi Amenazadas.

Según este estudio, casi seis de cada diez peces de agua dulce europeos presentan un elevado grado de preocupación para la conservación. Y la tendencia no invita al optimismo: el número de poblaciones amenazadas ha aumentado un 5% desde 2011. Además, el informe advierte de que existen «escasas evidencias» de recuperación en la región.

Para esta lista roja, la UICN ha contado con la colaboración de más de 135 expertos de más de 30 países, procedentes de universidades, institutos científicos, agencias ambientales y organizaciones internacionales de conservación. Su trabajo ofrece una completa radiografía sobre el estado de la fauna piscícola continental europea.

Peces migratorios

Según este mismo informe, los peces migratorios de agua dulce se enfrentan a presiones «especialmente agudas», hasta el punto de que el 39% de sus especies están disminuyendo.

En comparación, el porcentaje de especies no migratorias en la misma situación es de aproximadamente el 14%. A juicio de la institución, esta disparidad evidencia el efecto «devastador» de las barreras al movimiento de los peces, como ocurre con las presas y los diques.

Si bien es cierto que la entidad conservacionista reconoce que los factores que impulsan el declive son diversos y que a menudo se superponen, sí que resulta evidente para la UICN que la modificación del hábitat mediante represas y otras barreras físicas es la amenaza más generalizada y afecta al 69% de las especies.

Sistemas kársticos

La evaluación también identifica a los sistemas kársticos como el hábitat más amenazado: más del 90% de las especies de peces residentes en ellos están en peligro. Los manantiales de agua dulce y los ríos y arroyos intermitentes también se encuentran bajo una fuerte presión. Cada uno de estos hábitats alberga cerca del 54% de las especies amenazadas.

«Muchos de estos sistemas sensibles se concentran en la Europa mediterránea, donde el estrés hídrico y el acelerado cambio climático agravan las amenazas existentes», ha advertido desde la UICN.

Dicha entidad también advierte de que «el deterioro de las poblaciones de peces de agua dulce señala un declive generalizado del ecosistema. Sin una acción urgente y coordinada para abordar la pérdida de hábitat, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático, Europa corre el riesgo de perder una parte significativa de su biodiversidad acuática en una generación».

Recomendaciones

La actualización de la Lista Roja Europea de Peces de Agua Dulce no sólo dibuja un diagnóstico preocupante sobre el estado de la biodiversidad fluvial en Europa, sino que también plantea multitud de recomendaciones para revertir la tendencia.

El informe insiste en que el primer paso sería reforzar el conocimiento científico disponible. En este sentido, advierte de la «necesidad urgente de aumentar la inversión en investigación sobre biodiversidad de agua dulce y en los esfuerzos de evaluación de la Lista Roja», un ámbito que sigue estando «significativamente infrafinanciado».

Ecosistemas y cuencas

El documento también subraya que la conservación efectiva no puede centrarse únicamente en especies concretas. La prioridad debe situarse en la escala de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas, donde se decide el futuro real de los ríos europeos.

Por eso propone adoptar «un enfoque integrado, intersectorial y a escala de cuenca» capaz de reforzar la resiliencia ecológica y avanzar hacia los objetivos europeos e internacionales de biodiversidad.

Naturaleza

«La restauración efectiva y la reversión de la pérdida de biodiversidad requerirán no sólo la aplicación de políticas, sino también una gobernanza inclusiva, la participación pública y soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de ríos de flujo libre», añade la UICN.

Otro de los problemas detectados es la falta de protección legal para una parte significativa de las especies más vulnerables. El informe advierte de que «casi un tercio de las especies nativas de peces de agua dulce identificadas como de elevada preocupación para la conservación no están protegidas por la legislación vigente».

Comunicar la urgencia

Para la UICN, también resulta fundamental hallar formas de comunicar de forma efectiva el problema a administraciones, sectores económicos y ciudadanía. Según sus propias palabras, «una prioridad clave es determinar los medios más eficaces para comunicar la urgencia y los beneficios de actuar a públicos diversos».

En definitiva, los autores del informe concluyen que los datos científicos reunidos en el mismo deben traducirse en acciones prácticas de conservación y políticas públicas. Sólo así será posible frenar el deterioro de los ecosistemas fluviales europeos y proteger un patrimonio natural del que dependen tanto la biodiversidad como las propias sociedades humanas.